''18.30 vengo a farmi il Botox'': Taylor Mega va da chirurgo estetico per un ritocchino salvifico, ecco quale

Manda un messaggio al suo esperto più fidato. “Alle 18.30 vengo a farmi il Botox”. Taylor Mega va dal chirurgo estetico per un ritocchino salvifico. Svela tutto nelle sue IG Stories. Si fa iniettare il Botox nel muscolo massetere. Questo trattamento serve a rilassare il muscolo mandibolare, riducendone l’ipertrofia. Allevia bruxismo, tensioni mandibolari e dolori all'ATM, ma offre pure, allo stesso tempo, un effetto estetico di rimodellamento del viso, rendendolo più sottile e ovale.

L’influencer 32enne soffre un po’ mentre il dottor Jacopo Gardellin le fa le punturine sul volto. Taylor scrive: “Botox massetere per smettere di digrignare con i denti e per assottigliare un po’ la mandibola”. Il medico la tratta con molta cura e le fa i complimenti: “Poi basta così, stai molto bene con la pelle”.

La Mega, però, come ciliegina sulla torta, si regala pure altro: “E poi un po’ di biorivitalizzazione per ringiovanire la pelle. Per la prima volta mi è uscito un solo livido!”. Il suo dottore è speciale, lei lo definisce un vero “mago”.