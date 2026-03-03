''Mi ha preso alla sprovvista'': Stefano De Martino fa la sua prima intervista da conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027

Il presentatore di Affari Tuoi ospite del Tg1 delle 20 racconta le sue emozioni all’Ariston

Ringrazia Carlo Conti che, durante la finalissima del Festival, gli ha passato il testimone

“Mi ha preso alla sprovvista”, confessa. Stefano De Martino non se lo aspettava, non si aspettava una consacrazione durante la finalissima del Festival. Il presentatore di Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile fa la sua prima intervista da conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027. Ospite al Tg1 delle 20, racconta le emozioni provate all’Ariston sabato scorso, quando Carlo Conti in diretta tv gli ha passato il testimone.

“L’emozione m’ha preso in maniera inaspettata. Io sono entrato in maniera rocambolesca, mi sono seduto e quando Carlo s’è avvicinato, un po’ il suo sguardo paterno e un po’ l’affetto dell’Ariston, mi ha preso alla sprovvista”, svela l’ex ballerino di Amici.

E’ grato a colui che lo ha preceduto. Stefano sottolinea: “Colgo l’occasione per ringraziare la Rai ma soprattutto Carlo perché questo gesto di generosità è un ricordo che porterò per sempre nel cuore con affetto. Parla molto del professionista che è ma soprattutto della persona eccezionale che è. E’ stato molto bello”.

De Martino è già al lavoro, sente la pressione, anche per respingere al mittente le critiche: c’è chi ha storto il naso sul ruolo di direttore artistico della kermesse, ritenendo il suo background inadatto per Sanremo. “Sto iniziando a pedalare, questa è la fase più interessante che è quella di studio. Ho comprato tutte le enciclopedie redatte negli ultimi anni che parla della storia del Festival di Sanremo. E’ molto interessante perché in questi 76 anni c’è proprio uno spaccato d’Italia attraverso queste letture ed è bello vedere tutti i cambiamenti che ha subito negli anni. Penso che per scrivere una nuova pagina, che è quello che spero di fare, bisogna conoscere anche le precedenti”, racconta.

“E’ una bella responsabilità che prendo con entusiasmo e soprattutto con molta energia - prosegue Stefano - Questa è la fase iniziale dove si prepara il terreno, si prendono le prime decisioni almeno sulle cose che hanno una gestazione più lunga. Stiamo pedalando tutti”. A dargli una mano ci sarà il direttore musicale Fabrizio Ferraguzzo: lui, invece, si occuperà maggiormente della costruzione televisiva e culturale dell’evento.

Intanto il ragazzo nato a Torre Annunziata si prende cura dei programmi di cui è al timone. Al Tg1 fa una promessa: “Appena avrò qualcosa da dire passo da lì. Ci vorrà un po’ di tempo, ma lo prometto”. A E’ sempre Mezzogiorno Antonella Clerici gli dà la sua benedizione e rivela anche che Affari Tuoi sposterà la sua produzione da Roma a Milano. La Rai, evidentemente, lo accontenta e gli lascia più tempo, evitandogli di fare il pendolare.