Il rapper ha accolto in casa Maurizio e lo ha annunciato sul social

Si tratta di un altro amico a quattro zampe dopo l’arrivo di Silvio nel 2024

Fedez ha condiviso sui social l’allargamento della sua famiglia.

Il rapper, rientrato a Milano dopo la settimana sanremese – che lo ha visto protagonista dell’Ariston insieme al collega Marco Masini, con cui è arrivato quinto grazie al brano “Male necessario” – ha presentato ai follower il piccolo Maurizio.

"Benvenuto Maurizio": la famiglia di Fedez si allarga con un nuovo cucciolo

“Benvenuto in famiglia, Maurizio”, ha scritto in una Story di Instagram. E Maurizio è un cucciolo, forse un Chihuahua a pelo lungo.

Maurizio gioca con Silvio, il Golden Retriever che fa parte della vita del rapper da un paio d'anni

Nelle immagini il piccolino corre velocemente da una parte all’altra del salotto nella casa meneghina di Federico. C’è anche Silvio, il Golden Retriever che fa parte della sua vita ormai da circa due anni e che appare un po’ confuso dall’arrivo di un altro quattrozampe in casa.

Maurizio sul divano nel salotto di Fedez

Il 36enne è legato alla 29enne Giulia Honegger. A Sanremo a supportarlo c’era anche lei. E’ stato lo stesso Fedez a condividere alcune immagini di coppia in un post Instagram.

Una delle foto che Fedez ha condiviso nel carosello pubblicato dopo la fine di Sanremo: qui è con la fidanzata Giulia Honegger

“Si torna a casa! Grazie per tutto l’affetto e il supporto di questi giorni”: questa la didascalia del carosello di immagini condiviso nei giorni scorsi. Una foto lo mostra mentre porge un mazzo di fiori a Giulia.

Fedez porge i fiori a Giulia

In un altro scatto i due si baciano. L’amore tra loro sembra quindi procedere a gonfie vele.