''Mia figlia Mia ha trovato un nuovo papà, Paolo'': Francesco Facchinetti parla del rapporto speciale tra la primogenita e l’ex marito di Alessia Marcuzzi

Francesco Facchinetti ha parlato della sua “meravigliosa famiglia allargata” in tv.

Ospite del programma ‘Ciao Maschio’ su Rai1, ha detto a Nunzia De Girolamo che la sua primogenita ha trovato un secondo “papà” in Paolo Calabresi Marconi, ormai ex marito di Alessia Marcuzzi.

Mia Facchinetti è nata nel 2011 dalla relazione tra il manager e la Marcuzzi, poi è rimasta a vivere a Roma con la mamma e, appunto, con il suo nuovo compagno e poi marito Paolo. La relazione tra Alessia e Marconi si è però chiusa nel 2022.

Parlando della famiglia allargata - ha poi avuto altri due figli con la moglie Wilma Helena Faissol - Francesco ha detto: “Siamo tantissimi, fa molto ridere, perché poi Alessia c’ha i suoi ex, io c’ho le mie, insomma un casino di gente… Mio padre, sua moglie, mia madre”.

“Siamo cresciuti così e fortunatamente abbiamo imparato a vivere in questa modalità”, ha sottolineato.

Ovviamente non ha vissuto la fine dell’amore con Alessia come una passeggiata: “Diciamo che quando due persone si separano per me è una sconfitta totale, non sono uno di quelli che pensa meglio non stare insieme… è sempre una sconfitta per il nucleo familiare”.

Facchinetti tra gli ospiti di Nunzia De Girolamo nell'ultima puntata di 'Ciao Maschio'

“Poi il secondo dopo uno cerca di costruire questa nuova realtà. E questa nuova realtà deve essere di un grande rapporto con la tua ex compagna o moglie”, ha proseguito.

Lui stesso è figlio di genitori separati: “Avrei sperato totalmente di non ritrovarmi nella stessa situazione, infatti è stato molto doloroso, più che altro perché so cosa vuol dire crescere senza un papà”.

Facchinetti insieme alla primogenita Mia, sua madre Alessia Marcuzzi, l'attuale moglia Wilma e i due figli più piccoli avuti da lei

“Poi fortunatamente mia figlia Mia ha trovato un nuovo papà, Paolo, che è l’ex compagno, ex marito di Alessia oggi, ma che ancora oggi Mia tante volte chiama ‘papà’ ed è molto presente. Io sono felicissimo”, ha affermato.

La conduttrice ha quindi sottolineato: “Mia lo chiama papà?”. Il 44enne ha risposto: “Qualche volta, sì, secondo me, l’ha chiamato papà. E chiama me ‘Paolo’. Per me va bene”.

“Sembra un po’ folle come cosa, ma credo che la cosa migliore in una situazione come questa è che il nuovo marito, compagna o compagno, siano persone che amano i tuoi figli e in questo caso io so che Paolo ama mia figlia all’ennesima potenza”, ha concluso.