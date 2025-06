"Si occuperà di tutto il mio legale": La conduttrice Michela Persico e il calciatore Daniele Rugani si separano a solo un anno dalle nozze

Il sì era stato pronunciato a Torino nella chiesa di San Bartolomeo il 29 maggio 2024

Giorni e giorni di gossip e indiscrezioni su di loro e una crisi insanabile. Ora tutto sembra diventare ufficiale. La conduttrice Michela Persico e il calciatore Daniele Rugani si separano a solo un anno dalle nozze. Il giornalista Gabriele Parpiglia avrebbe contattato telefonicamente la 34enne che gli avrebbe confermato l’addio col difensore 30enne conosciuto nel 2016. I due sono genitori di Tommaso, 5 anni.

"Da tempo non vivo un periodo facile, volevo solo tutelare mio figlio - gli avrebbe spiegato la Persico - Si occuperà di tutto il mio legale, ma speravo non andasse così". Queste parole metterebbero una pietra tombale su un amore nato per caso durante un torneo di tennis, così si erano conosciuti Rugani e la Persico.

Il sì era stato pronunciato a Torino nella chiesa di San Bartolomeo il 29 maggio 2024. La 34enne e il 30enne sono genitori di Tommaso, 5 anni: si sono conosciuti nel 2016

Il matrimonio, in pompa magna, era stato celebrato a Torino, nella chiesa di San Bartolomeo, il 29 maggio 2024. Tutto parlava di felicità, invece così sembrerebbe non essere stato. Non solo non avrebbero festeggiato il primo anniversario di nozze. Michela sarebbe stata avvistata a Forte dei Marmi da sola con il figlioletto. Nelle immagini condivise sul social, inoltre, lei è apparsa senza fede nuziale all’anulare sinistro, un dettaglio che ha subito scatenato il popolo del web e, soprattutto, i media.