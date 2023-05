La conduttrice 31enne incinta diventerà mamma di una bambina a metà agosto

La siciliana pensa alle nozze col portiere tedesco 29enne: "Ma sono tradizionalista e quindi..."

Diletta Leotta si mette totalmente a nudo. Incinta di quasi 8 mesi, a metà agosto prossimo diventerà mamma di una bimba. Al Corriere della Sera racconta tutto: svela come ha conosciuto Loris Karius a Parigi, parla della gravidanza dopo solo due mesi insieme al portiere 29enne. Confessa anche che le piacerebbe avere Michelle Hunziker in sala parto con lei.

Michelle Hunziker in sala parto con lei, come ha conosciuto Loris a Parigi e la gravidanza dopo soli due mesi insieme: Diletta Leotta racconta tutto

Con lo sportivo tedesco, che gioca nel Newcastle, in Inghilterra, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. “Ero a Parigi con le mie amiche per un weekend di tutte donne, eravamo a cena in posto tra l’altro pieno di ragazze stupende, bellissime, solo modelle, perché c’era la Fashion Week. A un certo punto entra Loris e io dico alla mie amiche: ragazze, è entrato l’uomo della mia vita. No vabbé, colpo di fulmine totale. Poi non abbiamo incrociato gli sguardi più di tanto, io non l’avevo riconosciuto. A un certo punto se ne va, ma si riaffaccia alla porta, mi sorride e mi fa ciao. Siamo stati lì fino alle 4 del mattino a parlare, mi è piaciuto subito”, confida Diletta.

La cicogna è arrivata quasi subito: “L’ho scoperto il 24 dicembre, è stato un bel regalo di Natale, totalmente inaspettato e inatteso. Ho capito che qualcosa non andava perché ero a Catania a un pranzo con le amiche. Io amo la birretta a pranzo, ma sentivo un sapore stranissimo, c’era qualcosa che non andava. Ho fatto il test ed è risultato positivo; ho vissuto un milione di emozioni diverse”.

La conduttrice 31enne incinta diventerà mamma di una bambina a metà agosto

La Leotta ha avuto paura: “Tanta. Io e Loris stavamo insieme da pochissimo tempo, ma mi sono detta: non è che se stai insieme da 10 anni, fai un percorso preciso, ti sposi, hai figli, poi è sicuro che rimarrai insieme per sempre. Non c’è una regola. Ho provato paura, ma anche gioia totale con Loris, amore all’ennesima potenza, l’entusiasmo alle stelle”.

Il calciatore invece è stato subito molto contento per il bebè in arrivo: “Era superfelice, eravamo in videochiamata dalla mia camera, gli ho detto che stavo per fare il test e lui era supertranquillo; certo anche lui non se lo aspettava. Io non riuscivo a parlare, non mi venivano le parole, pure in inglese…”.

I due, pendolari per amore, cercano di fare i salti mortali per stare insieme. La siciliana spera che Loris possa ‘accasarsi’ in una squadra italiana. Diletta desidera pure che Loris assista al parto, la scadenza fissata per la gestazione è il 16 agosto, lo stesso giorno del compleanno della Leotta: partorirà a Milano. Diletta pensa di tornare in tv già a settembre: non vuole fermarsi col lavoro.

La siciliana pensa alle nozze col portiere tedesco 29enne: "Ma sono tradizionalista: deve chiedermelo lui"

Intanto si diverte con un podcast, Mamma Dilettante, un talk che partirà il 19 giugno in cui chiacchiererà di ‘mammitudine’ e ‘papitudine’. Tra gli ospiti ci sarà Michelle Hunziker. Della svizzera dice: “Michelle riempie la stanza di positività, mi ha detto che mi accompagnerebbe in sala parto per tenermi compagnia. E’ una mamma e una nonna da prendere come esempio”.

La Leotta non vuole essere una madre che parla solo del figlio. Loris se lo immagina dolcissimo: “Già me lo vedo con la figlia femmina, poi lui è di una bellezza da togliere il fiato, un figo pazzesco, avrà un riferimento talmente alto... poverina”. Vuole le nozze, ma chiarisce: “Certo, ci penso. Ma deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista”. Sul nome della piccola, dopo che la madre ha bocciato Ofelia, che sarebbe stato scelto in omaggio a lei, i due stanno ancora riflettendo.