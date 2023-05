''Perseguitata da più di 30 anni'': Sabrina Salerno mette fine alla fake news con il referto medico

L’ex infermiera sexy di Striscia Angela Cavagna è tornata sulla questione del seno della showgirl

La 56enne e 55enne finirono in tribunale per la questione del presunto ritocco al seno della genovese

Sabrina Salerno non ne può più. Replica all’accusa del seno rifatto, la bolla come ‘fake news’ pubblicando il referto medico che attesta l’autenticità del suo décolleté. “Perseguitata da più di 30 anni”, sottolinea. La questione delle sue prosperose mammelle è tornata d’attualità grazie ad Angela Cavagna, l’ex infermiera sexy di Striscia la Notizia. La 56enne puntò in dito sul presunto ritocchino della 55enne già tanti anni fa: le due finirono in tribunale. Ora, grazie alle nuove dichiarazioni di Angela su Sabrina, la querelle si riaccende.

La Cavagna nei giorni scorsi, intervistata dal Corriere della Sera, sulla Salerno e il seno rifatto ha detto: “Ma era la verità, perché mentire? Siamo di Genova, la conosco da quando aveva 16 anni, bellissima ragazza, ma lì davanti non aveva granché”. E ha aggiunto: “Ci si frequentava, mi era simpatica, però non ho mai capito quelle che vanno dal chirurgo, e non c’è niente di male, ma poi dicono che è tutto naturale. O quelle che a 60 anni ne vogliono dimostrare 30. Invecchiare è una bella cosa, io ne vado orgogliosa, ovvio che non sono più quella di prima. Mi tengo i miei difetti, non metto nemmeno la crema sul corpo. Trovo giusto curare il proprio aspetto, ma senza paranoie”.

Sulla contesa in aula Angela poi ha precisato che nessuna delle due vinse: “Io chiesi che Sabrina si presentasse in aula per una prova pratica con un esperto. Non è venuta ed è finita così, a tarallucci e vino, non ne ho più saputo niente. Lei ha fatto la sua brillantissima carriera, io la mia, le mando un abbraccio”.

Sabrina all’insinuazione, data anzi come certezza, della ‘rivale’, non ci sta. Su Instagram condivide un certificato firmato da un chirurgo plastico, Giorgio Berna, direttore del dipartimento di chirurgia plastica dell'Ospedale Regionale di Treviso, per fare chiarezza una volta per tutte. “Vedo in data odierna la sig.ra Salerno Sabrina. Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie”, si legge sul documento datato 29 maggio 2023.

La showgirl ribadisce nel post che accompagna la perizia le conclusioni del medico dopo l’esame fatto: “Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi)”. "Spero, con questa ennesima perizia, di aver messo la parola FINE ad una fake news che mi perseguita da più di 30 anni”, conclude lapidaria.