''Piangerò molto'': Michelle Hunziker parla delle nozze della figlia Aurora, su Nino Tronchetti Provera non risponde

Michelle Hunziker si lascia andare, ma non troppo... Intervistata dal tedesco Bunte mentre era protagonista sul red carpet del Bambi Awards 2025 a Monaco di Baviera, la 48enne parla delle nozze della figlia Aurora e svela: “Piangerò molto”. Quando le si domanda di Nino Tronchetti Provera, con cui pareva avesse trovato nuovamente l’amore, la showgirl svizzera 48enne non risponde. Avvalora così le voci che la vorrebbero single. Con l’imprenditore 57enne sarebbe già finita.

La primogenita 28enne si unirà in matrimonio col compagno Goffredo Cerza, che compirà 30 anni il prossimo 19 gennaio, il 4 luglio 2026, come confidato sui social. I due sono genitori di Cesare, nato il 30 marzo del 2023. Michelle riguardo ai fiori d’arancio rivela che Aurora e l’ingegnere si stanno occupando delle “cose davvero importanti, come cibo abito e location”. Lei supporta la ragazza che l’ha resa nonna. E’ molto emozionata. “Probabilmente piangerò molto”. Per evitare disastri si farà truccare dalla make-up artist con prodotti waterproof, ammette ridendo.

Mamma anche di Sole e Celeste, 12 e 10 anni, avute dal secondo ex marito, dopo Eros Ramazzotti, Tomaso Trussardi, Michelle si trincera dietro il silenzio su Tronchetti Provera. Il giornalista le domanda della storia col top manager. “Rifiuta di commentare”, sottolinea il giornale.