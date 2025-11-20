''E’ impazzita'': Francesca Cipriani replica alle accuse di Genny Urtis a Belve

La 48enne in tv dell’amica ha detto: “Non vuole mai pagare, ha il braccino corto”

“Ho pagato tutte le volte, vi faccio vedere le fatture”, sottolinea l’ex gieffina 41enne

Non rimane in silenzio. Francesca Cipriani sbotta sui social. Replica alle accuse di Genny Urtis a Belve. Durante l’intervista in tv, la 48enne, medico estetico, all’anagrafe Giacomo, ha detto: “La Cipriani viene da me ma non vuole mai pagare, ha il braccino corto”. La 41enne sottolinea: “E’ impazzita!”.

Nelle sue IG Stories l’ex giewffina ed ex Pupa controbatte: “Ho pagato tutte le volte”. E prosegue: “Sono qui per dirvi che la mia amica Genny ieri è impazzita, ha detto una cosa che mi ha fatto rimanere a bocca aperta. Vi faccio vedere le fatture: io ho sempre pagato i trattamenti estetici quando sono andata da lei. Io con il braccino corto? Anche no. Coscia lunga potrebbe andar bene“.

Mostra le prove dei suoi pagamenti. Poi la Cipriani lancia una vera e propria frecciata a Genny: “Poi vorrei dire una cosa. L’ultima volta che siamo andate a cena non sei più uscita dal bagno. Praticamente, ho dovuto pagare il conto della cena. E allora cosa vogliamo fare? Ti mando un bacio amica mia. Ci tenevo a precisare questa cosa perché io sono il contrario di quanto ha detto, anzi: sono una spendacciona, ho le tasche bucate. Mi è venuto da ridere. Ho le fatture, le conservo perché possono sempre servire“.