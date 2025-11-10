Michelle Hunziker vola da Milano a Roma per la festa di Nunzia De Girolamo che ne ha fatti 50: le immagini

La showgirl 48enne al ristorante del Foro Italico, dove è stato organizzato il party, abbraccia l’amica

Look total black, con top con scollo all’americana e pantaloni, e sorriso sempre raggiante. Michelle Hunziker vola da Milano a Roma per la festa di Nunzia De Girolamo che ne ha fatti 50: sul social la ex politica italiana, conduttrice tv, condivide le immagini che mostrano la showgirl 48enne al party, organizzato al ristorante del Foro Italico.

Michelle abbraccia con grande calore l’amica. Non si sarebbe mai persa i suoi festeggiamenti: desiderava essere presente. Nunzia ha celebrato il compleanno lo scorso 10 ottobre, per la festa ha aspettato sabato 8 novembre.

La Hunziker balla, si scatena nel più classico dei karaoke con la De Girolamo e gli altri invitati vip. Al party presenti pure Jonathan Kashanian, Lino Banfi, Barbara Foria, Sergio Assisi e molti altri amici che applaudono Nunzia al momento della torta. Lei spegne le candeline con accanto il marito Francesco Boccia, sposato nel 2011, e la figlia Gea, nata dalla loro unione il 9 giugno 2012. C’è anche Ludovica, la bimba che il politico ha avuto dall’ex Benedetta Rizzo (è anche padre di Edoardo).

Si fanno le ore piccole grazie alla musica di Demo Morselli, con la sua band, e alla voce inimitabile di Marcello Cirillo, volto indimenticabile di Mezzogiorno in Famiglia.

Michelle rimane fino all’ultimo istante, unita più che mai con l’amica con cui negli ultimi tempi trascorre parecchio tempo insieme.