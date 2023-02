Milena Miconi scoppia in lacrime per la sorpresa della figlia Sofia al GF Vip: guarda

La ragazza 20enne è molto riservata, ma vince la timidezza ed entra nella Casa

Milena Miconi, dopo giorni di pianto e forte crisi, torna a essere felice. La showgirl scoppia in lacrime, questa volta di gioia, per la sorpresa della figlia maggiore, Sofia, che va a trovarla al GF Vip. La 20enne, molto riservata e schiva, vince la sua timidezza per rassicurare la mamma.

Milena, 51 anni, stella del Bagaglino, ha avuto due figlie dal marito Mauro Graiani, con cui si è unita in matrimonio dopo 18 anni insieme, nel 2019: Sofia, classe 2003, e Agnese, la piccolina venuta al mondo nel 2010. La Miconi, conoscendo il carattere della sua ragazza, non si aspettava di vederla al reality, lei la stupisce.

Milena esce in giardino e trova ad attenderla Sofia. Immobilizzata dal freeze, la ascolta attenta e commossa. “Ciao Mamma, sono un sacco emozionata, lo sai quanto è difficile per me stare qui oggi, davanti a un sacco di gente che sta a casa e che mi guarda, ma a te soprattutto. Sono qui perché ti voglio tranquillizzare, stai facendo una cosa bellissima, siamo tutti un sacco felici di quello che stai facendo, sei bravissima e lo pensiamo tutti”, le dice la figlia.

“I nonni volevano che ti portassi questo messaggio, che ti vogliono bene e che sono felicissimi di quello che stai facendo. Continua così finché puoi, perché ormai sei arrivata qui, no? Quindi devi andare avanti, non ti tirare indietro, è vero che ci manchi tantissimo, però noi ti guardiamo tutti i giorni, sei 24 ore su 24 sulla nostra televisione”, prosegue Sofia.

La Graiani aggiunge: "Tu sei quella che sta soffrendo di più in questo momento, non potendoci vedere né sentire. Per noi è bellissimo vederti, perché a casa va tutto bene, noi stiamo tutti bene, papà sembra un po' impazzito da quando te ne sei andata, ha provato a fare una crostata e gli è venuto fuori una specie di mattone con la marmellata sopra. Agnese esce con le sue amiche tutti i giorni, io ho fatto qualche piccolo cambiamento…”.

Milena scoppia in lacrime, la figlia le confessa che vuole cambiare facoltà: “Visto che non mi piaceva tanto l'università, cambio facoltà. Voglio fare psicologia, però adesso devo ricominciare”. La Miconi è sorpresa, ma poi ride. Sofia le sottolinea: "Per me è importante essere qui, visto che hai un sacco di dubbi sul fatto di essere una buona mamma. Se sono qui vuol dire che sei perfetta". “Amore mio, come sei bella, sei stupenda”, le fa sapere Milena. E’ orgogliosissima di lei.