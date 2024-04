Miriam Leone con look anni '60 spegne 39 candeline sulla terrazza del suo attico milanese col figlio neonato Orlando e il marito Paolo: guarda

Festa all’aperto per l’attrice: soffia sulla torta al tramonto davanti a tanti amici

Al party ci sono anche Eva Riccobono e Paola Iezzi: lei sceglie un abito color cielo ispirato all'infanzia

E’ un compleanno speciale, il primo da mamma. Miriam Leone spegne 39 candeline sulla terrazza del suo attico milanese col figlio neonato Orlando, nato lo scorso 29 dicembre, e il marito Paolo Carullo, sposato a settembre del 2021. L’attrice organizza una festa all’aperto con accanto gli amici più cari. Il suo look, anni ’60, è ispirato a un suo outfit di quando era una bimba.

La Leone indossa un abitino attillato in maglia color cielo. In testa porta un cerchietto in tono celeste. Sorride contentissima, raggiante. L’ex Miss Italia non potrebbe desiderare di più in questo momento della sua esistenza. Nel post che accompagna le immagini del party che condivide, scrive: “Un grazie grande così per gli auguri, per i pensieri, per i regali, per la presenza, per aver celebrato con me questo giorno di festa… vi abbraccio tutti! Benvenuta a questa 'Vita Nova', questa Miriam nuova e quella piccola che rimane dentro di me, ancora una volta vestita di celeste”. Fa riferimento proprio al vestito scelto per il suo giorno speciale.

L’artista spegne le candeline circondata dagli intimi a cui vuole un gran bene. Alla festa ci sono anche Eva Riccobono e Paola Iezzi. Il dolce al cioccolato la ingolosisce, ma a renderla davvero proiettata tre metri sopra il cielo ci sono gli auguri del suo Paolo e del loro tenerissimo bimbo.

Carullo arriva al suo fianco e la bacia dolcemente. Il manager finanziario nato a Caltagirone, in provincia di Catania, che il prossimo 31 agosto compirà 44 anni, ha tra le braccia il bebè. Il bimbo avverte il grande sentimento che lega la mamma e il papà.

I due, entrambi siciliani, si sono incontrati per la prima volta a una festa e da quel momento è stato amore.