Mirian Leone si apre un po’ di più sul marito Paolo Carullo. A Vanity Fair svela: “E’ un papà molto presente”. Il manager 45enne le dà una mano nella gestione di Orlando, che il 29 dicembre compirà due anni. Al settimanale la 40enne rivela come concilia la maternità con i set.

''E’ un papà molto presente'': Miriam Leone parla del marito Paolo Carullo e rivela come concilia la maternità con i set

Dopo la nascita del figlio è stata impegnata a girare Amata di Elisa Amoruso e Le cose non dette di Gabriele Muccino, con le riprese anche in Marocco. Anche adesso sta lavorando con Sergio Rubini ma, come una contorsionista, si destreggia. “Livello di difficoltà: una contorsionista del Cirque du Soleil che cammina pure su un filo sospeso".

"Mentre giravo Amata di Elisa Amoruso, ho dormito tre ore a notte: tornavo all’alba e alle sette ero sveglia per la colazione di Orlando - prosegue la siciliana - Lo dico senza vittimismo e con gioia vera. Ho la fortuna di poter contare su genitori e suoceri, che dalla Sicilia ci raggiungono ovunque: mia mamma ha preso un’aspettativa dal lavoro per essere qui a Roma mentre sono sul set dell’Uomo giusto di Sergio Rubini, e la ringrazio. I suoceri sono stati a Tangeri per l’intero periodo delle riprese”.

Quando le di domanda del marito, Miriam aggiunge: “Anche lui ha fatto avanti e indietro dal Marocco. Paolo è un papà molto presente, ci dividiamo compiti e responsabilità”. E’ un uomo che adora proprio perché rispetta la donna: “Per forza, altrimenti non l’avrei sposato! E’ cresciuto con due sorelle, ha tante amiche che poi negli anni sono diventate mie amiche e dà sempre l’esempio. Mio figlio vede che suo padre tratta con rispetto me e le donne della famiglia”.

Mamma Leone sa come ritagliarsi i suoi spazi: “La mattina mi alleno a casa con un personal trainer online: Orlando mi gioca intorno, mi imita con i pesetti finti che gli ho procurato, e intanto vede che la mamma ha le sue passioni, si dedica un po’ a sé”. Non ha da sempre desiderato essere madre, l’attrice chiarisce: “Ho aspettato a mettere al mondo un bambino perché non ero pronta. Ho dovuto lavorare tanto su me stessa, però adesso sono fiera della donna che sono”.