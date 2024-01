Miriam Leone neomamma elegantissima in verde, sfida il freddo di Milano per la passeggiata in pendant con la carrozzina: foto

Il bebè ha appena compiuto un mese: Orlando è nato il 29 dicembre 2023

La 38enne esce col figlio adorato approfittando della bella giornata di sole: “Un amore travolgente”

Super chic e sorridente. Miriam Leone è una neomamma elegantissima in verde. Sfida il grande freddo di Milano e porta il suo piccolino a spasso. Per la passeggiata nella giornata di sole è in pendant con la carrozzina. Sul social condivide alcune foto che la immortalano al parco. “Le prime uscite con te”, scrive. Parla del figlio Orlando, che ieri, 29 gennaio, ha compiuto un mese: è nato il 29 dicembre 2023.

Miriam Leone neomamma elegantissima in verde, sfida il freddo di Milano per la passeggiata in pendant con la carrozzina

Miriam è felice. Sul social ha celebrato i primi trenta giorni del bambino con una serie di scatti che raccontano il suo parto. “E’ passato solo un mese da quando sei arrivato, ma per trovare queste foto del giorno prima e del giorno stesso ho dovuto scorrere la galleria fotografica a lungo…mi hai riempito il cuore e l’album preferiti del telefono. Un mese di amore travolgente”, ha sottolineato.

Il bebè ha appena compiuto un mese: Orlando è nato il 29 dicembre 2023. La 38enne esce col figlio adorato approfittando della bella giornata di sole: “Un amore travolgente”

La nuova vita da genitore le regala tantissime emozioni. Le vive tutte insieme al marito Paolo Carullo, 43 anni, con cui si è unita in matrimonio il 18 settembre 2021, dopo circa due anni di fidanzamento. Dopo il parto, sempre via Instagram, aveva fatto sapere: “La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica. Dare alla luce illumina”. E aveva concluso: “Mi sento così, imperfetta e innamorata”.