Il momento difficile di Raimondo Todaro: ''Ho tolto tre tumori e con Francesca Tocca è finita''

Ospite di Verissimo il ballerino ha parlato della sua vita privata e della salute

Il 38enne sta attraversando un momento molto complicato

Raimondo Todaro sta vivendo un momento difficile. Il ballerino ed ex Professore di Amici è stato ospite del programma Verissimo dove si è aperto sulla sua vita privata. Dalla salute al matrimonio con Francesca Tocca dalla quale ha avuto la figlia Jasmine.

Raimondo Todaro ospite a Verissimo

Il 38enne ha raccontato: “Ho rimosso due tumori nello stesso punto. In totale ho avuto quattro tumori, tre maligni. Ad ottobre devo rifare i controlli: sarà così a vita, ma per fortuna il fatto di tenermi monitorato mi permette di prendere tutto per tempo. Ormai è una routine: trovano polipi, mi operano, resto fermo tre giorni e poi torno a lavorare”.

Una malattia ereditata dal padre, come racconta lui stesso: “È la stessa patologia che aveva lui, ma oggi ho trovato una terapia che funziona. Il lavoro resta la mia più grande fortuna, perché mi distrae e mi tiene vivo”.

Il ballerino ha parlato della sua salute e del matrimonio finito

Todaro ha parlato anche della ballerina Francesca Tocca, sposata nel 2014 e madre di sua figlia Jasmine. I due si sono separati nel 2019, per poi tornare insieme e separarsi di nuovo lo scorso anno: “Se la prima volta non ha funzionato e la seconda nemmeno, vuol dire che c’era qualcosa che non andava. Ho preso atto e oggi ho la serenità di dire che ci ho provato".

Stavolta il ballerino non vede più un futuro insieme: "Con me non rideva più, e questo ha spento anche me. Sono arrivato al punto di non sopportare più la situazione, è stata una scelta lenta e sofferta". Negli ultimi mesi però, i due si sono riavvicinati, ritrovando un equilibrio familiare accanto alla figlia.