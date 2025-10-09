Il commento della giudice di Ballando ha creato polemica, la 61enne a freddo risponde

E’ ancora devastata per la perdita del suo labrador Margot, morta a 13 anni e mezzo

E’ ancora triste e devastata per la perdita del suo amatissimo labrador, Margot, scomparso dopo 13 anni e mezzo. Nancy Brilli sulle pagine di Gente replica a Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le Stelle, nel commentare l’esibizione dell’attrice con il maestro Carlo Aloia, ha ironizzato dopo aver visto la clip in cui la 61enne spiegava di essere andata avanti con le prove nonostante il dolore per la perdita. “So che è cinico quello che sto dicendo. Quando morirà il mio gatto io non verrò, ma non possiamo dare il bonus per lutto-animale domestico”, ha affermato.

Nancy Brilli replica a Selvaggia Lucarelli che in tv ha parlato di 'bonus lutto-animale domestico': le sue parole

“Non mi aspettavo una frase del genere. Mi ha lasciata senza parole, anche perché io non avevo chiesto sconti a nessuno - sottolinea la Brilli - Sebbene fossi fuori fase e avessi il magone, ho ultimato il ballo. E’ strano che sia emerso un commento così infelice da una donna come Selvaggia, che ama gli animali e che ha sempre un uso sapiente delle parole”.

Il commento della giudice di Ballando ha creato polemica, la 61enne a freddo risponde

E’ ancora devastata per la perdita del suo labrador Margot, morta a 13 anni e mezzo

Nancy aggiunge: “E’ stata una battuta venuta male. Ma ha generato tante testimonianze di solidarietà. La sera, arrivata a casa, ero esausta ma sono stata travolta da messaggi che mi hanno scaldato il cuore”. Margot le manca ogni istante: “Era la mia compagna di vita. L’ho accompagnata fino alla fine e ora è nel paradiso dei cani”.