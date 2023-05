Nasce il figlio dello storico ex Stefano Macchi: Anna Pettinelli reagisce così

La conduttrice radiofonica 66enne sfoggia colori scintillanti, va in tv e poi si diverte con le amiche

Nessun commento sul doppiatore 48enne che il 9 maggio ha avuto Niccolò da Elisa D’Ospina

Anna Pettinelli stavolta non commenta. Nasce il figlio del suo ex storico Stefano Macchi, ma lei reagisce nel migliore dei modi, l’acredine per un addio arrivato la scorsa primavera pare ormai definitivamente archiviato. La conduttrice radiofonica 66enne sfoggia colori scintillanti, va in tv, a La vita in diretta, da opinionista e poi si diverte con le sue amiche storiche, gustando un memorabile aperitivo, con tanto di foto che finisce sui social in cui mostra il suo sorriso entusiasta.

Sicuramente il brindisi di Anna sarà stato del tutto personale. Col doppiatore 48enne c’è stata qualche stilettata a distanza. Macchi e l'ex professoressa di Amici sono stati insieme per ben 8 anni, poi ad aprile scorso la rottura definitiva. Stefano ad agosto si è subito legato alla modella curvy 39enne. Poco dopo è arrivato l’annuncio della cicogna. Anna non aveva potuto che far capire quanto fosse delusa. Ieri, 9 maggio, è finalmente venuto al mondo Niccolò, per la gioia, immensa dei genitori.

A Verissimo, recentemente sull’ex Anna aveva detto: “Le storie d’amore finiscono, le mie sono finite tutte. Ti trovi a crescere in una maniera a frequentare una persona, poi ti volti e poi capisci che la persona che hai accanto non sei più allineato. Di questa storia rimane un po’ poco. Sono delusa, sono stata profondamente delusa. Mi aspettavo una reazione diversa, mi aspettavo le cose andassero in modo diverso e non è andato così”.

“Ho visto un uomo che non c’era - aveva anche sottolineato - Il problema sono state le visioni della vita diversa. Noi ci siamo lasciati bene, senza liti o strappi. Nessun tradimento. E’ stata una decisione presa perché non era più possibile vivere insieme, io non ero più innamorata. C’è stato un chiarimento”. Poi aveva ulteriormente chiarito : “A Temptation Island ho visto dei lati che non conoscevano e non mi piacevano di lui, da lì piano piano il rapporto si è sfaldato”.

“Gli auguro il meglio”, aveva chiosato lapidaria la Pettinelli. E da quel momento stop. Lei ha ripreso in mano le redini della vita. Si sta anche frequentando con qualcuno, che rimane ancora un uomo misterioso. Accanto a lei c’è la figlia Carolina, 30 anni. Tutto il resto è archiviato.