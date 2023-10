Il 21enne chiarisce tutto e racconta un’altra verità sul padre Fabrizio, 49 anni, e la croata 47enne

“Mia madre non è mai sparita. Bisogna fare chiarezza: nessuno ha rubato, nessuno ha offeso, nessuno ha insultato”

Carlos Corona rompe il silenzio. Riappare magicamente accanto alla mamma Nina Moric. I due ridono e scherzano in grande sintonia. Il 21enne chiarisce tutto e racconta un’altra verità sul padre Fabrizio, 49 anni, e la croata 47enne. “Nessuna guerra tra i miei genitori, il furto non c'è stato”, sottolinea. Parla di un “grande chiacchiericcio” sbagliato, senza ben sapere le cose e puntualizza: “Mia madre non è mai sparita. Bisogna fare chiarezza: nessuno ha rubato, nessuno ha offeso, nessuno ha insultato”.

''Nessuna guerra tra i miei genitori, il furto non c'è stato'': Carlos Corona rompe il silenzio, riappare con mamma Nina Moric

“Non c’è alcun conflitto. Questa è la verità. Io posso vedere mio padre, posso vedere mia madre - spiega Carlos - Questo quando voglio, perché loro sono persone responsabili e civili. Ci sta che io possa avere la libertà di scegliere”.

Il 21enne chiarisce tutto e racconta un’altra verità sul padre Fabrizio, 49 anni, e la croata 47enne

“Non c’è nessun tipo di guerra - continua Corona Jr. - Le cose riportate dai media sono molto travisate e non sono attendibili. Le persone che vedete in tv, mio padre, mia madre, altri, dovete prima conoscerli e vederli dal vivo per capire cosa succede. E’ facile dire quello lì ha fatto quello, l’altro quell’altro. Così sono capaci tutti. E’ fondamentale avere chiarezza. Il furto…? Non c’è stato alcun tipo di furto, ve lo posso assicurare. Molte volte io prendo parte a cose delle persone che mi coinvolgono e faccio male a me stesso, ma devo cercare di non avere una direzione. Nel bene o nel male, devo dire quel che succede, con una mia linea di pensiero”. Vuole sentirsi libero.

“Mia madre non è mai sparita. Bisogna fare chiarezza: nessuno ha rubato, nessuno ha offeso, nessuno ha insultato”, sottolinea il ragazzo

E’ probabile che Carlos, quando fa riferimento al suo coinvolgimento, si riferisca al video in cui era accanto al padre Fabrizio. L’ex re dei paparazzi in quel filmato aveva accusato la Moric di essersi intrufolata nella sua abitazione a Milano e di avergli rubato dei soldi, ben 50mila euro. Era maggio del 2022. Il ragazzo non aveva obiettato alle parole del papà, anzi, aveva sposato appieno le sue parole. Ora, però, torna sui suoi passi e dice l’esatto contrario.