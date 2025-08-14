''Nessuno con un minimo di coscienza posterebbe foto del figlio'': Aurora Ramazzotti spiega perché non mostra Cesare sui social

La 28enne, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è mamma dal 2023

Non ha mai mostrato il viso di suo figlio Cesare su IG: ecco il motivo

Aurora Ramazzotti ha spiegato una volta per tutte perché non mostra il viso di suo figlio Cesare.

La primogenita di Michelle Hunziker – nata 28 anni fa dall’unione tra la conduttrice e l’ex marito Eros Ramazzotti – è diventata madre il 30 marzo del 2023 quando è venuto al mondo il piccolo Cesare, nato dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza.

Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, le è stato domandato perché non fa vedere il volto del bimbo nelle sue immagini social (al massimo lo copre se è visibile nei suoi scatti).

Aurora Ramazzotti, 28 anni, spiega nel dettaglio perché non mostra immagini del viso di suo figlio Cesare sul social

“Postare un bambino lo fai per te, non per lui. È una cosa comprensibilissima e in un mondo perfetto sarebbe stupendo poterlo fare in libertà. Ma internet è un luogo pericoloso per tutti, figuriamoci per un bambino che non ha scelto di starci. Se solo un minimo ci informassimo su cosa fanno i pedofili di oggi penso che nessuno si sentirebbe a proprio agio a farlo. O almeno, nessuno che abbia un minimo di coscienza”, ha risposto.

“Per me solo questo è un motivo sufficientemente valido, ma se ne vuoi un altro è anche poco sicuro per la sua vita di tutti i giorni. Davvero vuoi che venga riconosciuto per strada anche quando tu non ci sei? E se tra 15 anni fosse comprensibilmente arrabbiato per aver reso pubblica la sua infanzia?”, ha aggiunto.

“Per queste ragioni scelgo di tutelarlo al meglio che posso, pur rendendolo marginalmente parte della mia narrazione, perché, ripeto, comprendo da cosa derivi la voglia di mostrarlo. I bambini sono esseri meravigliosi e personalmente ho piacere a condividere con voi dei momenti, ma mettendo sempre al primo posto la sua sicurezza. Voglio provare che esiste una via di mezzo e se qualcun altro sceglie di fare lo stesso grazie a me, sono felicissima”, ha continuato.

Aurora ha anche ammesso di avere fin dalla nascita di Cesare una donna che l’aiuta a gestirlo: “Assolutamente si. Cesare ha una tata che si chiama Virginia che è con noi da più di due anni. Sono stata fortunatissima a trovarla, è una persona splendida e le vogliamo molto bene”.

“Ho scelto di prendere una tata subito per abituarlo alla presenza di un'altra persona che non fossi io e oggi mi fido ciecamente di lei. L'ha visto crescere e sa esattamente quali sono i suoi bisogni, lui quando è con lei sta bene e quando non c'è gli manca (anche a me)”, ha sottolineato.

Durante la chiacchierata con i suoi follower, Aury ha anche aggiornato sulle sue nozze (ha ricevuto la proposta di nozze l'anno scorso). Ha rivelato di aver scelto la data e la location, ma per raccontare di più attende la spedizione degli inviti.

“Ci stiamo lavorando. Abbiamo la data e la location ma non avendo mandato ancora i save the date non posso dire niente. Ora sto entrando nel vivo dei preparativi e sono troppo gasata!!”, ha fatto sapere.