''Nessuno al mondo mi ama più di lui'': Meghan Markle in cover sul magazine, parla di Harry e spiega cosa l’ha attratta di lui

La Duchessa 44enne ha rilasciato una nuova intervista ad Harper’s Bazaar

E’ sulla copertina della rivista, a cui ha raccontato un po’ del suo privato

Ha parlato soprattutto del rapporto con il marito, il 41enne Principe Harry

Meghan Markle torna a parlare della sua vita privata e del matrimonio con il Principe Harry, lasciando intravedere un lato più intimo della loro quotidianità. In un’intervista pubblicata da Harper’s Bazaar, che le dedica la copertina, la Duchessa del Sussex racconta come sia riuscita a ritrovare equilibrio dopo anni sotto i riflettori.

Spiega che col tempo ha imparato a proteggersi di più: “Credo che i miei confini siano diventati più solidi. Trovi modi diversi per proteggerti”. Un cambiamento che definisce naturale, arrivato dopo un lungo periodo di esposizione pubblica.

Quando parla di Harry, 41 anni, che chiama affettuosamente “H”, il tono si fa ancora più personale. “Lui mi ama in modo così audace, totale, e ha una prospettiva diversa perché vede media che io non vedrei”, racconta. “Nessuno al mondo mi ama più di lui, quindi so che avrà sempre cura di proteggermi”.

Meghan Markle, 44 anni, sulla copertina dell'Art Issue di Harper's Bazaaar

Meghan, 44 anni, descrive anche ciò che l’ha attratta fin dall’inizio nel principe: “E’ una persona che ha questo senso di meraviglia infantile e di giocosità”. Aggiunge che quella leggerezza è diventata parte del loro modo di vivere: “Ne sono stata molto attratta, e lui l’ha tirata fuori anche in me. Questo si è tradotto in ogni parte della nostra vita. Anche nel lavoro, voglio che giochiamo, ci divertiamo, esploriamo ed essere creativi”.

Parlando della sua routine quotidiana, rivela di amare lavorare da casa per poter restare accanto ai figli Archie, 6 anni, e Lilibet, 4. È un equilibrio che oggi sembra aver trovato con maggiore serenità. “Amo poter fare entrambe le cose. Giocare nella sabbiera con i miei figli e sedermi in prima fila a una sfilata. Credo che nel momento in cui inizi a prendere tutte le tue decisioni personali basandoti sul giudizio esterno, perdi la tua autenticità”.

La Duchessa appare sulla copertina dell’Art Issue della rivista, fotografata in un completo nero dal taglio deciso, seduta su uno sgabello e con un look acqua e sapone che la mostra in una versione piuttosto essenziale.

Le nuove immagini e l’intervista arrivano mentre Meghan si prepara al debutto dello speciale natalizio With Love, Meghan, in uscita su Netflix il 3 dicembre. Nel trailer, diffuso il 19 novembre, compaiono un cameo di Harry, qualche anticipazione sui contenuti e vari ospiti, tra cui Naomi Osaka, lo chef Tom Colicchio, l’esperto di hospitality Will Guidara, la filantropa Kelly McKee Zajfen e la sua amica di lunga data Lindsay Roth.

L’episodio coincide anche con il lancio della prima collezione natalizia del suo brand lifestyle, As ever, che propone candele, composte di frutta e miele. Alcuni prodotti compaiono già nelle immagini promozionali, a completare un momento particolarmente intenso per la Duchessa, divisa tra famiglia, nuovi progetti e un rapporto con Harry che lei stessa descrive come profondamente protettivo e giocoso.