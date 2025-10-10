I Duchi del Sussex premiati a New York: Harry e Meghan con look coordinati e mani intrecciate sul red carpet, foto

L’ex attrice 44enne sfoggia un completo firmato Giorgio Armani e rende omaggio allo stilista scomparso

Giacca e pantalone nero anche per il principe 41enne: sotto una impeccabile camicia bianca

Look coordinati e mani intrecciate sul red carpet, Harry e Meghan Markle, Duchi del Sussex, hanno illuminato il Project Healtht Mind Gala di New York dove sono stati insigniti del titolo di “Umanitari dell’anno”. Il riconoscimento celebra il loro costante impegno sociale per la sicurezza nel mondo digitale. E’ anche un’occasione per sfoggiare la loro inconfondibile classe all’evento mondano.

Il principe Harry ha scelto giacca e pantaloni neri con camicia bianca e cravatta grigia, Meghan ha conquistato tutti con un look minimalista e di grande eleganza firmato Giorgio Armani. Il tailleur black, che rende omaggio allo stilista recentemente scomparso, è composto da un blazer scollato e da pantaloni coordinati, abbinato a una pochette ton sur ton. Per completare l’outfit, la duchessa ha raccolto i capelli con una coda di cavallo, lasciando risaltare una vistosa collana d’oro e dei piccoli orecchini luminosi, che aggiungevano un tocco di sofisticata modernità.

Sullo sfondo di una serata scintillante, i due hanno mostrato ancora una volta la loro intesa perfetta: sguardi complici, gesti affettuosi e quell’aura di naturale eleganza che li accompagna in ogni apparizione pubblica.

Il premio, consegnato dalla Robert F. Kennedy Human Rights Foundation, riconosce l’impegno della coppia attraverso la Archewell Foundation, che promuove salute mentale, parità e sostegno alle comunità più vulnerabili. “Siamo onorati di poter contribuire, anche solo in parte, a un mondo più giusto e consapevole”, hanno dichiarato sul palco.

L’ex attrice 44enne, elogiata come “madre, moglie e imprenditrice”, ha sottolineato: “I nostri figli, Archie e Lili, hanno solo sei e quattro anni. Fortunatamente sono ancora troppo piccoli per i social media, ma sappiamo che quel giorno arriverà. Come molti genitori, pensiamo costantemente a come sfruttare i vantaggi della tecnologia, proteggendoci al contempo dai suoi pericoli. Quella speranza di separazione sta rapidamente diventando impossibile”. “Questo è un momento cruciale nella nostra missione collettiva di proteggere i bambini e sostenere le famiglie nell'era digitale”, ha concluso il marito 41enne