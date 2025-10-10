''Stavo a letto tutto il giorno'': Mew, ex di Amici, svela ogni cosa del suo periodo buio e angosciante

Valentina Turchetto, 25 anni, si apre sul malessere che l’attanagliava

Ne è venuta fuori grazie alla terapia, che l’ha salvata: ora arriva il suo nuovo disco

Abbandonò la 23esima edizione del talent show più famoso d’Italia, nonostante per molti fosse una delle favorite alla vittoria finale. Poi è arrivato Sanremo Giovani. Ora Mew, ex Amici, torna con un nuovo disco, Quando nessuno ci vede. A Vanity Fair svela tutto del suo periodo buio e angosciante. “Stavo a letto tutto il giorno”, racconta.

Valentina Turchetto, 25 anni, si apre sul malessere che l’attanagliava: “Prima di scrivere questo EP ho vissuto un periodo nero in cui mi veniva di utilizzare un linguaggio molto tosto che, però, ho deciso di risparmiare al pubblico. Adesso che, in quest'ultimo anno e mezzo, sono riuscita a trovare la chiave giusta, ho capito che avrei potuto affrontare tutto senza censura, ma attraverso una visione più positiva e lucente”. E aggiunge: “Oggi mi sento quasi rinata perché vedo la vita in maniera più brillante di prima”.

“Ho lavorato tanto su me stessa. Attraverso la terapia ho capito tante cose di me che prima erano un po' offuscate, e questo mi ha aiutata a vivere in maniera più leggera alcune situazioni che prima mi appesantivano”, spiega Mew. “Nei ricordi che conservo, ho sempre vissuto tutto in modo pesante, al limite del fastidioso. Non che ora non ci siano più quei momenti, ma adesso riesco a lasciarmeli scivolare un po' di dosso”, chiarisce ancora.

Ha avuto amori tossici, nonostante sia giovanissima: “La mia primissima relazione è durata cinque anni, ed era con un ragazzo molto più grande di me: avevamo due visioni di vita diverse che, a lungo a dare, mi hanno fatto capire che ci sono diversi tipi di amore. Quello che stavo vivendo con quel ragazzo non era buono. Non sono purtroppo bravissima a scegliermi i compagni di vita, ma ora sento di avere bisogno di mettere da parte gli amori pesanti, fastidiosi, appiccicosi e tossici. Basta! Ho voglia di vivere serena, di avere una persona accanto che sia un plus nella mia vita e non una dipendenza”.

Mew confida cosa la rende felice oggi: “Svegliarmi la mattina, guardarmi allo specchio e dire: ok, è una bella giornata. Per me questo è già tantissimo, perché mi ricordo bene i tanti momenti in cui mi svegliavo e dicevo, ok, oggi non ce la faccio, e tornavo a letto”.