''Esiste un prima e un dopo'', Benjamin Mascolo è diventato papà: ecco il nome scelto per la figlia

“Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide”, scrive in un post. Le parole accompagnano la foto in bianco e nero di lui che bacia teneramente la donna che ama e che ha appeno messo al mondo la bimba tanto desiderata. Benjamin Mascolo è diventato papà, lo annuncia via social così. Athena, questo il nome scelto per la figlia da quanto emerge dai commenti, è venuta al mondo tre giorni fa, ma il cantante lo fa sapere solo oggi.

Il 32enne aveva svelato la gravidanza della moglie, Greta Cuoghi, lo scorso 15 luglio sempre via Instagram. “E’ da un po’ che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui - aveva sottolineato parlando della compagna immortalata col pancione insieme a lui - Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso”.

“Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre. E’ il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te”, aveva concluso concluso.

Lui e Greta sono sposati dal 2023, vivono nel modenese. Benji grazie alla sua forza di volontà e grazie a lei è uscito fuori dal tunnel della droga e dell’alcol, ha vinto la depressione ed è tornato alla vita semplice e alla musica. Ora inizia la loro avventura da famiglia.