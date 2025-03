L'ex di 'Uomini e Donne' Nicole Mazzocato aspetta il terzo figlio in soli 3 anni! L'annuncio e il sesso del nascituro

“Finalmente!”, commenta nelle sue IG Stories: è felice di aver rivelato la nuova gravidanza

La 34enne e Armando Anastasio sono già genitori di Paolo, 2 anni e mezzo, e Davide

Nicole Mazzocato nelle sue storie sorride entusiasta ed esclama: “Finalmente!”. L’ex volto di Uomini e Donne, ex di Fabio Colloricchio, aspetta il terzo figlio in soli 3 anni. La 34enne regala il suo annuncio via social e svela pure il sesso del nascituro. La 34enne e il compagno Armando Anastasio, già genitori di Paolo, nato il 14 agosto 2022, e di Davide, 1 febbraio 2024, stavolta avranno una femminuccia.

E’ felicissima di aver rivelato la nuova gravidanza. In un post dell’8 marzo su IG condivide un reel in cui mostra il suo pancino e scrive: “Oggi, nel giorno in cui si festeggiano le donne, posso finalmente annunciare che presto ne conoscerò una speciale: te”.

Nelle Stories, poi racconta tutto. “E’ stato un regalo - commenta la Mazzocato - Io e Armando parlavamo di un possibile terzo/a e quando abbiamo scoperto questa cosa l’abbiamo accolta a braccia aperte".

Mostra anche il gender reveal, quando ha scoperto la cicogna rosa in arrivo. Nicole lo ha fatto insieme ad Armando e i suoi bimbi tagliando una torta con all’interno la crema color ‘pink’. "Dovrebbe nascere il 1° di agosto - chiarisce l'ex corteggiatrice - Dovrebbe essere del segno del Leone, come i fratelli".

Sul nome da dare alla piccola Nicole sa già che dovrà ‘lottare: "Ad Armando piacciono i nomi semplici e per me lo stesso ma per una bambina ho sempre pensato a dei nomi francesi, ma a lui fanno schifo per cui non so come andrà a finire". La coppia vive con i figlioletti a Catania, dove il 28enne napoletano gioca da difensore vestendo la maglia della città siciliana nel campionato di serie C.