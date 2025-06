''Niente alimenti alla figlia'': Stefano Nones Orfei, figlio di Moira, a processo

Il 59enne, riporta il Corriere della Sera, starebbe affrontando il procedimento a Torino

Sarebbe venuto meno all’impegno di versare l’assegno di 800 euro mensili alla figlia

Si tratterebbe della ragazza nata da una precedente relazione

Stefano Nones Orfei, figlio della scomparsa Moira Orfei, è finito al centro di un procedimento giudiziario per presunta violazione degli obblighi familiari. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’, l’artista sarebbe venuto meno all’impegno di versare l’assegno mensile di 800 euro a favore della figlia, nata dalla relazione con l’ex compagna.

Come ricostruito dalla testata di via Solferino, a partire dal 2019 Orfei avrebbe “omesso di pagare l'assegno mensile”, effettuando solo versamenti parziali o saltando del tutto l’obbligo economico “per periodi prolungati”. L'accusa ritiene quindi che l'uomo si sia sottratto “all’obbligo di mantenimento della figlia”, violando le disposizioni previste in caso di separazione.

Stefano Nones Orfei, 59 anni, sarebbe a processo a Torino per il mancato versamento di alcuni alimenti alla figlia

Durante l’udienza tenutasi ieri al Tribunale di Torino, la difesa ha chiesto per l’imputato la messa alla prova, una misura alternativa che avrebbe potuto portare all’estinzione del reato tramite lavori di pubblica utilità. La motivazione sarebbe legata, secondo i legali di Orfei, a redditi insufficienti per adempiere alle richieste economiche.

La richiesta è stata però respinta. Il giudice ha rigettato l’istanza e disposto la prosecuzione del processo, aggiornando l’udienza. Così la parte civile ha espresso soddisfazione per l’esito, sostenendo una versione molto diversa da quella della difesa.

Sempre secondo il Corsera, gli avvocati della controparte avrebbero descritto Stefano Nones Orfei come una persona che conduce una vita agiata in un quartiere esclusivo della Capitale. A rafforzare questa ricostruzione ci sarebbe un episodio avvenuto a gennaio: un furto subito nella sua abitazione.

Ancora, come scrive la testata milanese, i ladri avrebbero portato via dieci orologi di lusso, diamanti per un valore di circa 150mila euro e una somma in contanti. Elementi che, secondo la parte civile, smentirebbero le difficoltà economiche dichiarate.

Nonostante le vicende giudiziarie, Orfei ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Sempre stando a quanto riporta il Corriere, negli ultimi due anni avrebbe svolto l’attività di addestratore di leoni per un circo della Capitale. Il suo nome è noto anche al grande pubblico per la partecipazione all’Isola dei Famosi e per diverse ospitate televisive.