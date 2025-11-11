''Deve esserci un errore…'': Nina Senicar festeggia i suoi primi 40 anni con molta autoironia, guarda

Mamma di Nora Grace, avuta nel 2019 da Jay Ellis, con cui è sposata dal 2022, nel 2024 ha avuto anche Noa Gray

L’attrice e produttrice vive con marito e figli a Los Angeles: si è buttata anche nel mondo dell’imprenditoria

Tanta tv in Italia, un breve flirt con Ezio Greggio, volto di campagne pubblicitarie di primo piano e pure qualche ruolo in commedie. Nina Senicar da tempo vive a Los Angeles ed è in California che festeggia i suoi primi 40 anni, che compie oggi, 11 novembre. “40!? Dev'esserci un errore…”, scrive scherzosamente sul suo profilo Instagram. Pubblica un reel in cui, con molta autoironia, spegne le candeline.

''Deve esserci un errore…'': Nina Senicar festeggia i suoi primi 40 anni con molta autoironia

Non riesce a credere che il tempo sia letteralmente volato. Nina è sempre frizzante e super: volto senza una ruga e fisico asciutto e tonico. Nata a Novi Sad, nella Serbia ancora parte della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, ancora adolescente è arrivata a Milano salendo su un pullman. Si iscrive all’università, per pagare le spese lavora come cameriera, poi prova a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Arrivano le pubblicità e i programmi tv. Nel 2010 partecipa anche all’Isola dei Famosi e ci sono alcuni film.

Soffia sulle candeline nel reel che condivide sul social

Nel 2014 decide di trasferirsi negli States. Nel 2015 incontra quello che è l’uomo della sua vita, Jay Ellis. Con lui nel 2019 mette al mondo Nora Grace. I due si sposano in Toscana nel 2022. Nel 2024 nasce Noa Grey.

Nina brinda al suo compleanno da Los Angeles, dove vive con figli e marito

A Verissimo a marzo 2024 sul compagno ha detto: “Dicevo che non volevo un compagno attore e invece... E’ un uomo molto serio, sempre molto calmo, dà una stabilità enorme, lo amo alla follia e mi reputo molto molto fortunata. Quando l'ho conosciuto non lo cercavo, stavo lavorando, ero molto serena e non ero pronta a trovare l'amore, ma è andata così e sono felicissima”. Sul social non pubblica foto con lui, ma insieme ai figli. Poi per il compleanno importante si mostra felice e scherzosa. Attrice e produttrice, la Senicar si è buttata anche nel mondo dell’imprenditoria con l’applicazione per genitori Nara Baby. Ha pure lanciato la campagna di sensibilizzazione Ja Brinem o sebi ("Mi prendo cura di me"), dopo la dolorosa morte della madre per cancro cervicale.