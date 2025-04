''Non mi alleno mai in palestra, solo a casa 15-20 minuti massimo'': le parole di Elisabetta Gregoraci stupiscono

La showgirl 45enne lo svela ai tanti follower sul social lanciando il suo nuovo progetto

Spesso si fa vedere durante i suoi work-out a Monaco col personal trainer o da sola, eppure…

Addominali definiti, ventre piatto, una forma strepitosa e muscoli affusolati, tonici e perfetti. Sorridente, si mostra spesso sul social mentre si allena a Monaco, sul terrazzo o tra le quattro mura, da sola o insieme al personal trainer. Eppure le sue parole stupiscono. Elisabetta Gregoraci nelle IG Stories svela 5 cose che i fan non sanno di lei. Una di queste lascia di stucco. “Non mi alleno mai in palestra, solo a casa 15-20 minuti massimo”, confessa.

La showgirl 45enne è aiutata dai geni di famiglia: tutto sta nel suo Dna, evidentemente. Anche perché ama mangiare e non lo nasconde. “Allora, adesso vi racconto 5 cose di me che voi non immaginate di sentire. La prima, che non mi alleno mai in palestra, perché io amo allenarmi a casa, per 15-20 minuti massimo”, svela.

“La seconda, che io a tavola non ho limiti - prosegue Elisabetta - E voi, chi mi conosce lo sapete, amo tantissimo il cioccolato. e fa parte di me anche se ho imparato a conoscere il mio corpo. La terza è che in gravidanza io ho messo 26 kg, amavo le curve, il mio corpo che è cambiato, ma pensate mi sono rimessa in forma in soli tre mesi”.

La calabrese aggiunge: “La quarta è che ho sofferto di emotional eating, ovvero che mangiavo e mangiavo tutte le volte che ero stressata, ma dopo ho imparato ad ascoltare me stessa e ne sono uscita fuori. E la quinta: grazie a un momento, pensate, difficile, io lì ho capito. Ho finalmente imparato ad amare me stessa”.

Elisabetta lancia così il suo nuovo progetto, Amaty, un’app dedicata a chi desidera seguire un percorso benessere totale insieme a lei. Nei prossimi giorni dirà di più.