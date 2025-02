''Non mi piacciono le donne maschie, mi corteggiano le etero'': Francesca Pascale parla della sua nuova vita da single in tv

La 39enne, ex compagna di Berlusconi ed ex moglie di Paola Turci, è stata intervistata da ‘Le Iene’

Ha parlato della sua vita sentimentale e del rimpianto per non aver potuto salutare Silvio

Francesca Pascale ha raccontato a Nina Palmieri de ‘Le Iene’ di essere attratta dalle donne “etero”.

La 39enne, ex compagna di Silvio Berlusconi ed ex moglie di Paola Turci, è stata intervistata nel programma di Italia1 e ha spiegato: “Tutte le donne con cui io sono stata si dichiaravano etero”.

Francesca Pascale, 39 anni, racconta a 'Le Iene' dei suoi gusti in fatto di donne

“Mi corteggiano tante donne, eterosessuali. Io ho avuto solo donne eterosessuali. A me piacciono le etero”, ha aggiunto.

Le donne non particolarmente femminili non l’attraggono fisicamente: “Chi ha un’immagine stereotipata della lesbica, quindi mascolina, a me non piace. Non sono appassionata alle donne ‘maschie’”.

Oggi, dopo la rottura nel 2024 dalla Turci, Francesca è single: “E’ una cosa nuova per me stare da sola, è bellissimo. Faccio una vita monacale”.

Nina Palmieri de 'Le Iene' intervista la Pascale nella sua casa di Firenze

Durante l’intervista ha ricordato anche il suo grande amore per Silvio Berlusconi: “Piango a volte più per lui che per mia madre e mia madre era la luce dei miei occhi”.

Ha spiegato che la differenza d’età col Cavaliere, scomparso nel giugno 2023, non è mai stata un problema, anzi: “A me piacciono le persone più grandi d’età, almeno con 20 anni di scarto in più”.

Francesca ha ricordato fino alle lacrime anche Berlusconi

Berlusconi è stato il suo primo uomo, prima stava con una donna, anche questa molto più grande d’età: “Io avevo 19 anni e lei ne aveva 60”.

Si commuove anche fino alle lacrime ricordando come non sia riuscita a dare un ultimo saluto a Silvio prima della sua morte un anno e mezzo fa. Non le fu permesso: “Ma non è stato per colpa della sua famiglia”.