''A parte fiori e biglietti di auguri, i brand hanno smesso di propormi lavori'': Bianca Balti e la vita lavorativa dopo il cancro

Bianca Balti ha raccontato come, dopo la diagnosi di cancro, molte proposte di lavoro siano improvvisamente sparite. La modella 40enne, lo scorso anno, ha scoperto di avere un tumore alle ovaie al terzo stadio ed è stata sottoposta a un intervento d’urgenza.

Di recente è tornata sul set e, con un post su Instagram, ha lanciato un messaggio chiaro ai brand che un tempo la cercavano costantemente: è di nuovo “open for business”. Non è solo un invito, ma anche un racconto del suo percorso personale e professionale, di come abbia preso il controllo della sua carriera negli ultimi anni.

Bianca Balti, 40 anni, ha spiegato che dopo aver reso pubblica la diagnosi di cancro, le offerte di lavoro sono quasi scomparse

“Il mondo della moda mi è semplicemente capitato. I clienti mi offrivano lavori, e io accettavo o meno, in base alla creatività e al budget. È stato magico per quasi due decenni”, ha spiegato. Ma poi è arrivato il COVID, e quel mondo ha subito un rallentamento improvviso.

In quel momento ha deciso di diventare protagonista attiva del suo percorso. Ha capito quanto fossero importanti i suoi valori, la sua voce, le sue esperienze. “Essendo me stessa senza dovermi scusare, ho coinvolto un pubblico che mi apprezzava esattamente per la donna che ero”, ha raccontato. Questo le ha permesso di collaborare con marchi che condividevano quei principi, instaurando relazioni professionali molto più appaganti rispetto al passato.

Dopo aver pubblicamente parlato della sua malattia, le cose sono però cambiate. Molte collaborazioni si sono interrotte e il telefono ha iniziato a squillare meno. “Quando mi è stato diagnosticato un cancro, tutti, comprensibilmente, hanno iniziato a esitare a propormi nuovi lavori. A parte fiori e biglietti di auguri sentiti, i brand hanno smesso di vedermi come una possibile testimonial del loro marchio”, ha dichiarato con sincerità.

“Ho sbloccato il potenziale della nuova me per poter ritrovare il mio valore”, ha però concluso.