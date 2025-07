''Non vi vergognate?'': Luca Zingaretti sbotta contro la moglie del noto politico

L’attore 63enne ha raccontato cos’ha visto in aeroporto a Roma

Poi nelle Instagram Stories è sbottato: ‘Non vi vergognate?’

Luca Zingaretti è stato testimone oculare di una scena molto poco simpatica in aeroporto.

Il noto attore, che ha trovato fama internazionale interpretando il Commissario Montalbano nell’omonima serie televisiva Rai, ha raccontato cos’ha visto via social.

In una Story condivisa nella mattina di martedì 15 luglio, il 63enne romano ha spiegato che mentre era in fila per fare il check-in all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, il maggiore scalo italiano, la moglie di un noto politico ha saltato la coda con la scorta ed è passata avanti a tutti.

“Oggi a Fiumicino, quando depositi i bagagli per partire, ho assistito a una scena veramente…”, ha esordito nella clip.

Luca Zingaretti, 63 anni, sbotta contro la moglie di un noto politico per aver saltato la fila con la scorta in aeroporto

“C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che gli ha fatto ‘prego, prego’…”, ha aggiunto

Quindi l’attacco frontale: “Allora mi dico: ma non vi vergognate? Non vi vergognate? Manco per andare in vacanza?”.

“Vergognatevi!”, ha chiosato.

Non è chiaro se Luca fosse in aeroporto per partire per le vacanze o per raggiungere qualche set.

Il volto di cinema e tv è sposato con la collega Luisa Ranieri, da cui ha due figlie, Emma, 14 anni, e Bianca, 10.