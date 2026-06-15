La cantante 83enne elegantissima in glicine conquista tutti con il suo sorriso e la sua commozione

Cerimonia romantica in provincia di Parma, le figlie degli sposi fanno le damigelle davanti a 200 invitati

Una mamma emozionata come tante. Per Orietta Berti è stato impossibile trattenere le lacrime nel giorno del matrimonio del figlio Otis Paterlini, che ha detto sì alla compagna di sempre Lia Chiari in una romantica cerimonia celebrata in provincia di Parma. Le immagini condivise sui social raccontano uno dei momenti più intensi della giornata: è proprio Orietta ad accompagnare il figlio all'altare. Un gesto pieno d'amore che ha commosso tutti i presenti e che ha reso ancora più speciale una giornata già ricca di emozioni per le nozze.

Orietta Berti accompagna il figlio all’altare e non trattiene le lacrime: emozione alle stelle per le nozze di Otis

La cantante, 83 anni, è apparsa raggiante ed elegantissima. Per l'occasione ha scelto un raffinato completo color glicine. L’emozione, camminando sottobraccio al 46enne, l’ha travolta. Quando il figlio ha raggiunto l'altare, Orietta si è lasciata andare alla commozione, regalando uno dei momenti più teneri dell'intera cerimonia. D'altronde era da tempo che aspettava questo giorno. Quando Otis e Lia avevano annunciato le nozze, la cantante aveva scherzato con la sua consueta spontaneità: "Era ora che si sposassero".

La cantante 83enne elegantissima in glicine conquista tutti con il suo sorriso e la sua commozione

La storia d'amore tra gli sposi dura da tanto tempo. Otis e Lia convivono da sette anni e hanno già costruito una splendida famiglia insieme. Sono infatti genitori di Olivia, nata nel 2019, e della piccola Ottavia, arrivata nel 2022. Proprio le loro bambine hanno avuto un ruolo speciale durante la celebrazione, trasformandosi nelle dolcissime damigelle d'onore della giornata.

Cerimonia romantica in provincia di Parma, le figlie degli sposi fanno le damigelle davanti a 200 invitati

Per il grande giorno gli sposi hanno scelto uno stile elegante e tradizionale. Otis ha indossato un classico abito scuro, mentre Lia ha incantato tutti con un romantico vestito bianco. Più tardi, durante i festeggiamenti, la sposa ha sorpreso gli invitati con un secondo cambio d'abito: una creazione impreziosita da dettagli luminosi e raffinate trasparenze. Dopo il rito religioso, la festa è proseguita con un ricevimento che ha accolto circa 200 invitati tra parenti e amici. Presente, ovviamente, anche Omar, il primogenito 51enne della nota artista e il marito Osvaldo, uniti in matrimonio dal 1967.