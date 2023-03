Ornella Vanoni sorprende a 'Belve': ''Uscivo con la gonna ma senza mutande''

La cantante 88enne ha raccontato di quando a Milano girava senza biancheria intima

Anche a casa stava completamente nuda, nonostante le grandi finestre del suo appartamento

Ornella Vanoni ha raccontato che da giovane non usava spesso la biancheria intima, anzi le mutande le metteva raramente e ne aveva solamente due paia. La confessione è arrivata nel programma tv ‘Belve’, dove è stata intervistata da Francesca Fagnani. Raccontando di quel periodo ha affermato: “Dove abitavo, in Largo Treves (zona centrale di Milano, ndr), era tutto finestroni e io non giravo in mutande ma proprio nuda. Tutti mi dicevano che mi avevano visto dalle finestre”.

Ornella Vanoni, 88 anni, ospite di 'Belve'

“Sì, sono una scostumata! Pensa che c’era un periodo in cui avevo solo due paia di mutande, un paio nere e le altre bianche”, ha poi ammesso. Quando la Fagnani le ha chiesto se quindi usava quelle due paia di mutande con “parsimonia”, la cantante ha replicato: “Molta. Uscivo la sera con gonna e tacchi a spillo. Bisogna per forza avere le mutande? Non è detto!”. “A differenza di come mi rappresenta Virginia Raffaele nella sua imitazione, non l’ho mai data via come una frisbee”, ha però sottolineato.

Ornella Vanoni intervistata da Francesca Fagnani a 'Belve'

La diva della musica 88enne durante la chiacchierata nel programma di Rai2 ha parlato anche della sua attrazione per le persone del suo stesso genere. Trova le donne bellissime, ma non riesce ad andare oltre l’intesa mentale. “Io mi innamoro della persona. Le donne sono anche attraenti, però a me purtroppo dal punto di vista intimo le donne non mi interessano, mi piace la persona donna, con quell’altra parte non sono molto brava”, ha fatto sapere.