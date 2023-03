Bugo perde la pazienza e sbotta contro Morgan: ''Hai il programmino in Rai grazie al politico''

Dopo le ultime parole di Morgan nei confronti dell’ex amico, arriva la replica

Bugo ha spiegato che per anni non ha riposto perché c’era la pandemia, ora si è stufato

Bugo stavolta rompe il silenzio e risponde per le rime a Morgan, che lo aveva citato durante una recente intervista. Il 49enne, al secolo Cristian Bugatti, si è scagliato contro l’ex amico (famosissima è la lite che li ha visti protagonisti in diretta a Sanremo qualche anno fa) accusandolo di “avere bisogno del politico di turno per ottenere un programma sulla Rai”.

Bugo, 49 anni, nella clip social in cui ha accusato Morgan e si è sfogato dopo anni di silenzio

In una clip condivisa su Instagram, Bugo rivolgendosi al 50enne ha affermato: “Morganetto, chi si rivede. C’è stata anche la pandemia, quindi per tre anni non mi andava di parlare dei c***i nostri, tra me e te, rispondere alle tue st*****te che ogni giorno dicevi, c’era la pandemia, perché dovevo alimentare una polemica mentre la gente moriva? A te che ti frega della gente che muore? A te che ti frega della mascherina, eh artistoide?”.

“Mi dicono che la settimana scorsa fai ancora un’intervista e mi citi perché vuoi il titolone, sennò non te lo danno, non ti ca*a più nessuno, l’unico che ti ca*a è il politico di turno che ti dà il programmino sulla Rai così sei contento”, ha aggiunto.

“Tanto lo sappiamo, come compositore sono 20 anni che non fai un c***o. Non sei mai stato un cantautore. Avresti sempre voluto esserlo un cantautore, ecco perché mi hai sempre adorato. Perché non potevi essere come me, non potevi essere un cantautore, non lo sei mai stato”, ha continuato.

Morgan, 50 anni, qualche giorno fa era tornato a parlare proprio di Bugo durante un'intervista

“Ora sei diventato questa specie di storico della musica, storico di corte, compositore di corte. Pensi di affabulare la gente con le tue ca***te, mezze inventate e mezze buttate lì. Ti rimane quello, te lo concedo, sei talmente involuto che almeno quello te lo posso concedere”, ha proseguito.

E ancora: “Però basta parlare di me nelle interviste e in televisione. Ora la pandemia è finita e ti rispondo eh. Hai rotto, cosa hai detto nell’ultima intervista, che ti ho bullizzato? Pensi che la gente sia scema? Tu eri mio ospite, io ti ho invitato (il riferimento sembra a quanto accaduto a Sanremo, ndr). ‘Mi hanno trattato come ospite e allora io a Bugo gliel’ho fatta pagare’: ma ti rendi conto di quanto sei ridicolo? Che figura di m***a che hai fatto? Diciamo che sono figure di m***a che fai da 20 anni. Non ti resta che fare le interviste e parlare di me, così almeno c’hai l’articolo e hai il titolo, vero? Hai bisogno del politico che ti dà il programmino. Come si chiama il programma che devi andare a fare? Strascemo?”.

“Mi sono rotto il c***o di perdere il tempo con uno come te. Basta fare il mio nome, d’accordo? Ah volevo ricordati un’altra cosa: tu non sei Sergio Endrigo, non sarai mai un cantautore”, ha quindi concluso.