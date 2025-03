''Secondo me non lo sa neanche lui, quanto ha rischiato'': il padre di Fedez parla del tumore del figlio e del loro rapporto

Il 65enne si è reinventato chef dopo aver lavorato da orafo e poi aver fatto il magazziniere

Franco Lucia, padre di Fedez, si racconta per la prima volta sulle pagine di Oggi. Al settimanale spiega perché si è reinventato chef dopo aver lavorato da orafo e aver fatto il magazziniere. Ha pubblicato un libro di ricette: “Tutto in una pentola”. Il 65enne, sposato con Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, 61 anni, mamma del rapper e sua manager, parla pure del tumore del figlio e del loro rapporto. “Secondo me non lo sa neanche lui quanto ha rischiato”, sottolinea parlando del raro cancro al pancreas che l’aveva colpito.

“Quando Fede si è ammalato di tumore, ho avuto paura, tanta. Secondo me non lo sa neanche lui, quanto ha rischiato, neppure adesso. Per metabolizzare il dolore, serve tempo”, svela Franco. Poi quando gli si chiede che papà sia stato, ammette: “Un po’ assente, forse, ma concreto. A mio figlio ho sempre insegnato che nella vita si lavora sodo, sennò non vai da nessuna parte. E quando frequentava ragazzi un po’ così, gli dicevo: ‘Piantala di fare il duro, tu sei diverso da loro’. Con questa storia del successo la gente non lo immagina, ma Fede ha un cuore grande”.

E’ nato in Basilicata, è arrivato a Milano a 13 anni. Il padre lavorava nell’edilizia. Franco ha frequentato l’Itis, era bravo a scuola. Dopo le superiori ha fatto l’orafo per 30 anni. Con Tatiana è stata passione, stanno insieme da quando lui aveva 16 anni e lei 13. Federico è il loro unico figlio, quando diventò famoso da rapper, l’artista si offrì di pagargli i contributi per farlo andare in pensione prima, ma il padre rifiutò.

Lucia motiva la scelta: “Perché no, non si fa. Per un uomo il lavoro è tutto, è la dignità. Quando l’azienda orafa chiuse i battenti andai a fare il magazziniere. Magari capitava che arrivassi con la Porsche prestata da Fede, ma ho sempre fatto il mio dovere”.

Franco con la moglie 61enne Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana

Ora c’è la cucina, anche per i due nipotini Leone e Vittoria, 6 e 3 anni. “Durante la pandemia mia moglie e io ci siamo trasferiti a casa di Fede e Chiara, coi bambini. Ognuno aveva i suoi compiti: Fede passava l’aspirapolvere, Chiara portava giù il cane, mia moglie faceva la spesa. E io mi mettevo ai fornelli. Leo adora la pasta col pesto di verdure, Vitto va matta per il risotto al burro, che però chiama al burrocacao”.

I bambini vedono spesso i nonni: “Vengono a trovarci tutte le settimane, fanno i pigiama party coi figli delle mie nipoti, che vivono qui accanto. E poi cuciniamo; l'altra sera abbiamo preparato i bocconcini di pollo al latte, li ha infarinati Vitto. Va in giro a dire: ‘Il mio nonno ha fatto un libro di ricette, ce l’hai?’”.

Immancabilmente arriva la domanda sui rapporti che ha attualmente con l’ex nuora Chiara Ferragni, soprattutto dopo un divorzio da Fedez così chiacchierato. Franco Lucia racchiude tutto in una parola: “Cordiali”. E chiarisce: “E’ la mamma di Leo e Vitto”.