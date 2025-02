La 48enne, che ha abbandonato il GF, in tv racconta il suo dolore

Manuel è scomparso: è uscito di casa e non è più tornato…

Pamela Petrarolo, dopo aver salutato il GF, si accomoda nel salotto di Verissimo. Parla della sua esperienza al reality, ma non solo. L’ex di Non è la Rai torna sulla scomparsa del fratello 35enne. “A casa nostra, ormai da due anni, si sopravvive", dice. Manuel un giorno è uscito di casa e non è più tornato.

''A casa nostra, ormai da due anni, si sopravvive'': l'ex 'Non è la Rai' Pamela Petrarolo parla della scomparsa del fratello 35enne

La famiglia della 48enne è devastata: non sapere che fine abbia fatto l’uomo è lacerante. Pamela spiega: “Mio fratello Manuel è dell'89, a giugno compirà 36 anni, ed è da due anni che ormai è lontano da casa, che non sappiamo nulla di lui, a parte qualche piccola informazione ricavata a destra e sinistra, ma c'è sempre la paura, che non sia vero. Quindi a casa nostra, ormai da due anni, si sopravvive”.

“Io sono mamma e non oso immaginare cosa sarebbe la mia vita senza un figlio, non lo so, abbiamo pensato tutto. Abbiamo fatto anche una denuncia di scomparsa, prima di entrare al Grande Fratello abbiamo pensato di andare a Chi l'ha visto? Poi quando mi è arrivata questa opportunità ho detto ok, e ho pensato di fare un appello”, aggiunge la Petrarolo.

Lei desidererebbe che Manuel desse almeno un cenno, per tranquillizzare tutti. “Ho detto che almeno possa far stare tranquilli i miei genitori, anche con una telefonata. Perché tutti dicono, sei grande, sei adulto, si devono rispettare le tue scelte, però mamma, papà, i miei fratelli, noi siamo quattro, io sono la più grande, non avremmo mai messo in discussione le sue scelte, qualunque motivo. Nel senso che noi abbiamo pensato a un orientamento sessuale, la paura del giudizio, una forte depressione, qualche setta… Le pensi tutte. Abbiamo pensato gli fosse davvero successo qualcosa. Lui soffre di epilessia, attacchi epilettici, prendeva dei farmaci che improvvisamente non ha preso più. Mia madre teme che possa essersi sentito male. Non sappiamo più come fare. Che si faccia vivo, i miei genitori non sono più loro, non vivono più”, sottolinea ancora la donna.

Prima di Natale la mamma di Pamela è stata avvicinata da una persona: “All'uscita da un supermercato, un estraneo, che le dà una busta con dentro delle sigarette e una bottiglia d'olio, dicendole che gliele aveva mandate Manuel. Poi c'era una lettera. Era la sua scrittura, ma era molto confusa, non siamo riusciti a capire”.

Poi, dopo l’appello al GF, è arrivato un altro indizio: “Durante il Grande Fratello, mia madre ha ricevuto un messaggio privato, in cui questa signora dice di conoscere Manuel che ogni tanto va a casa sua, questa signora è disabile, che mio fratello le dà una mano, però non posso dire di più. Ci ha detto una zona di Roma, ma è impossibile stare così a cercarlo. Poi, punto di domanda, sarà vero? Una mamma senza sapere dov’è suo figlio, sta male, magari si è trovato in una situazione di non ritorno”.

"Spero che magari gli arriva questo messaggio e poi possa arrivare a lui e possa raggiungere i miei genitori, anche se non fisicamente, con un messaggio”, conclude Pamela.