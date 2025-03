Paola Caruso festeggia i 6 anni del figlio Michele con un party a tema Pokemon: c'è anche la mamma naturale della showgirl

Un pomeriggio stupendo sul Lago Maggiore per i 6 anni di Michelino

Dopo i tre mesi negli Usa per l'intervento il piccolo torna a sorridere

Paola Caruso ritrova il sorriso accanto al figlio Michele e per i 6 anni del bambino organizza un party speciale. Sul Lago Maggiore, dove si è trasferita da un paio di anni, va in scena la festa a tema Pokemon. Michele è pazzo di gioia insieme ai suoi amici.

La festa per i 6 anni di Michele

Tutto è organizzato nei minimi dettagli e il bimbo festeggia insieme ai suoi idoli Pikachu, Squirtle, Charmander e tanti altri. Assente Wanda la madre adottiva della 40enne, in ripresa dopo un intervento chirurgico. E' presente però Irma, la madre naturale di Paola. La Caruso è reduce da mesi davvero difficili. Si è trasferita per un lungo periodo nel Minnesota per sottoporre Michele ad un delicato intervento chirurgico dopo l'incidente del novembre 2022, quando era in vacanza in Egitto e a causa di un'iniezione con un farmaco sbagliato, il bambino si è ritrovato con un nervo della gamba lesionato.

Paola ga trascorso mesi difficili per l'intervento del figlio

A Verissimo Paola ha spiegato: ''Dal punto di vista della riuscita dell’intervento, lui ha ancora il tutore per un anno, dobbiamo continuare a fare fisioterapia per un altro anno. Da quando ha tolto il gesso, sono passati 10 giorni e inizia a camminare un po’ meglio. Questo piedino è diritto, non è più storto. Lui inciampava sul piede malato. Può camminare senza inciampare. Da qui si spera che possa migliorare”.