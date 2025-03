''Mi sono venute delle grinze al seno rifatto, mi devo rioperare e sono in ansia'': l’ex di 'Temptation Island' dopo 8 anni rifarà la mastoplastica

La 32enne Silvia Tirado ha spiegato che la complicazione post operatoria si è manifestata a distanza di tempo

Adesso ha deciso di porre rimedio con una nuova operazione chirurgica

Non aumenterà però la taglia per rimanere ‘elegante’

Silvia Tirado, ex protagonista di ‘Temptaion Island’ (edizione 2019), ed ex fidanzata di Gabriele Pippo (figlio di Pippo Franco) è costretta a fare nuovamente la mastoplastica.

A circa 8 anni dal primo intervento al seno, la 32enne italo-dominicana, modella e influencer, ha riscontrato un difetto al decolté, delle “grinze”. Si tratta del rippling: pieghe nella zona delle protesi mammarie.

“Le ho fatte nel 2017, ma dovrò fare la sostituzione. Sono in ansia perché so a cosa andrò incontro”, ha spiegato in alcuni video su Instagram.

Silvia Tirado, 32 anni, ha spiegato di doversi rioperare al seno dopo che le è venuto il rippling

“Ho protesi sottoghiandolari tonde, da 350 (cc, ndr). Mi è venuto il rippling, soprattutto a destra, delle striature, delle grinze ecco. Si chiama ‘rippling’”, ha aggiunto.

Delle critiche non le importa: “L’intervento me lo pago io, uno i soldi li spende come meglio crede”.

“Purtroppo mi tocca, è un problema che andrà sempre a peggiorare. E’ abbastanza visibile. Dopo tanti anni possono accadere queste cose. Dovrò stare un bel po’ immobile a letto”, ha continuato.

L'ex protagonista di 'Temptation Island' tornerà in sala operatoria e cambierà le protesi

Ad ogni modo non andrà a ingrandire ancora il petto, non pensa che le starebbe bene.

“Dato che mi devo operare ho deciso che anziché mettere le protesi tonde, le metto anatomiche. Non mi piace il seno grande quindi non farò due ‘brocche’ così. Mi piace rimanere molto ‘classy’ (elegante, ndr)”, ha fatto sapere.

“Sono alta, magra, già abbastanza marcata di mio”, ha concluso.