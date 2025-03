''Pietro Genuardi tra poche settimane doveva fare il trapianto di midollo donato dal figlio'': Alex Belli in tv spiega com'è morto il collega

A La Volta Buona Caterina Balivo ricorda l'attore scomparso per leucemia

Tra gli ospiti Alex Belli che ha condiviso tanti anni di amicizia con Pietro

Pietro Genuardi era un volto buono della tv e dopo la sua scomparsa, lo scorso 14 marzo, sono tanti i colleghi che hanno speso parole buone per l'attore. A La Volta Buona, Caterina Balivo ha dedicato grande spazio al ricordo di Genuardi e tra gli ospiti c'era Alex Belli che ha condiviso con Pietro 8 anni di set ai tempi di Cento Vetrine. E' stato lui a svelare un dettaglio sulla malattia dell'attore, la leucemia.

A La Volta Buona Alex Belli ricorda l'amico e collega scomparso

Alex Belli ha ricordato come è nata la loro amicizia sul set torinese di Cento Vetrine, otto lunghi anni di lavoro e vita privata. I due sono rimasti legati anche dopo la chiusura della soap, infatti Alex era a conoscenza della malattia di Pietro: ‘’Sapevamo che era malato, ma la cosa che mi dispiace di più e che dispiace soprattutto al figlio Jacopo è che tra poche settimane avrebbe dovuto fare il trapianto di midollo con la trasfusione da parte proprio di Jacopo. Purtroppo ha avuto un’infezione e non ce l’ha fatta, per noi questa possibilità era uno spiraglio di luce e forse se non avesse avuto l’infezione sarebbe ancora con noi oggi’’.

Alex Belli ha rivelato che Pietro poteva salvarsi

Genuardi si poteva salvare e questo è un dolore grande per chi lo conosceva e per tutti i fan de 'Il paradiso delle signore' la fiction che aveva lasciato per curarsi.