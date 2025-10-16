''E’ stata la scintilla del nostro incontro'': Paola Cortellesi parla della sua grande amicizia con Laura Pausini

“Sarebbe una bravissima direttrice artistica del Festival di Sanremo”, dice della 51enne

Paola Cortellesi si prende la cover di Grazia. Il presidente di giuria della Festa del Cinema di Roma 2025 nella lunga intervista parla di quel che è necessario fare contro la prevaricazione maschile. Lo fa due anni dopo il suo film da regista, C’è ancora domani, una pellicola amatissima e di denuncia sul discusso tema. Ritorna anche sulla sua grande amicizia con Laura Pausini. “E’ stata la scintilla del nostro incontro”, dice, svelando cosa le ha fatte avvicinare.

L’attrice e la cantante hanno entrambe 51 anni. Quando le si chiede del legame con l’artista di Solarolo, Paola confida: “Laura grande mi ha chiamata per dirmi: ‘Ciao, sono Laura Pausini. Vorrei conoscerti perché so che tua figlia si chiama come me, la mia si chiama come te, ma noi non ci conosciamo. Sarebbe bello incontrarci’. E’ stata la scintilla del nostro incontro”. La Cortellesi dal marito Riccardo Milani, 67 anni, sposato nel 2011 dopo 9 anni di fidanzamento, ha avuto Laura. La Pausini è mamma di Paola, 12 anni, avuta da Paolo Carta. Anche le bambine sono coetanee.

C’è chi desidererebbe avere Paola e Laura insieme come direttrici artistiche del Festival di Sanremo. “Io non credo. Però Laura, che è una musicista navigata, sarebbe una bravissima direttrice artistica. Io sono solo una grande appassionata di musica. Mi piace ascoltare tutto, avere emozioni, anche quelle che ti fanno star male, non necessariamente romantiche. La musica è il mezzo più potente. Non c’è bisogno di racconto. Col cinema è molto più complicato. Col teatro anche. Ci vuole la parola”, spiega la Cortellesi.

Sulla figlia, rivela cosa le insegna da genitore. Si augura che sia una donna libera da ogni limitazione imposta dai vecchi retaggi della società: “Ha quasi 13 anni, è il momento difficile del distacco dalle figure genitoriali. Però abbiamo seminato con i nostri insegnamenti, anche con la nostra presenza, nonostante il nostro lavoro sia fatto di orari strani e grandi viaggi. Ma soprattutto ha visto un certo tipo di comportamento. Confido che l’osservazione sia stata assorbita e torni quando servirà”.