''Anche per lei sarebbe un sogno'': Eleonora Abbagnato in tv con la figlia Julia che balla con lei a This is Me

- La 13enne desidera entrare all’Opéra di Parigi, seguendo le orme materne
- “Mamma è molto buona, ma è anche severa: ci sono regole da rispettare”, confida la ragazzina
Eleonora Abbagnato porta in tv la figlia Julia, la primogenita avuta dal marito Federico Balzaretti. In famiglia c’è anche Gabriel, nato nel 2015, e le due figlie che l’ex calciatore ha avuto dall’ex, Lucrezia e Gineva. La ragazzina segue lo stesso percorso artistico della madre e a This is Me balla con lei. La 47enne, cresciuta all’Opéra di Parigi, di cui è stata étoile, dell’adolescente dice: “L’Opéra è un sogno, anche per lei sarebbe un sogno”. Pure la 13enne desidererebbe entrare alla École de Danse de l'Opéra national de Paris come ha fatto lei.
Entrambe vestite di rosso, Eleonora e Julia, danno vita al centro dello studio a una performance emozionante, che commuove per intensità e tecnica. Il pubblico applaude. "Non le ho mai detto di studiare danza, questa sua passione è nata da sola, forse è perché me la sono portata dappertutto quando era piccola”, sottolinea la Abbagnato, che dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma.
"Mamma è molto buona, ma è anche severa, in casa ci sono delle regole da rispettare, come non usare il telefono a tavola, rimettere a posto le cose. Mamma mi aiuta sempre, è molto generosa e ballare con lei è sempre una bella cosa”, commenta la figlia che le somiglia moltissimo.