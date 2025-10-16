''Anche per lei sarebbe un sogno'': Eleonora Abbagnato in tv con la figlia Julia che balla con lei a This is Me

La 13enne desidera entrare all’Opéra di Parigi, seguendo le orme materne

Eleonora Abbagnato porta in tv la figlia Julia, la primogenita avuta dal marito Federico Balzaretti. In famiglia c’è anche Gabriel, nato nel 2015, e le due figlie che l’ex calciatore ha avuto dall’ex, Lucrezia e Gineva. La ragazzina segue lo stesso percorso artistico della madre e a This is Me balla con lei. La 47enne, cresciuta all’Opéra di Parigi, di cui è stata étoile, dell’adolescente dice: “L’Opéra è un sogno, anche per lei sarebbe un sogno”. Pure la 13enne desidererebbe entrare alla École de Danse de l'Opéra national de Paris come ha fatto lei.

Entrambe vestite di rosso, Eleonora e Julia, danno vita al centro dello studio a una performance emozionante, che commuove per intensità e tecnica. Il pubblico applaude. "Non le ho mai detto di studiare danza, questa sua passione è nata da sola, forse è perché me la sono portata dappertutto quando era piccola”, sottolinea la Abbagnato, che dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma.

"Mamma è molto buona, ma è anche severa, in casa ci sono delle regole da rispettare, come non usare il telefono a tavola, rimettere a posto le cose. Mamma mi aiuta sempre, è molto generosa e ballare con lei è sempre una bella cosa”, commenta la figlia che le somiglia moltissimo.