La 18enne via social non aveva fatto gli auguri all’ex capitano della Roma il 27 settembre

La causa del ‘gelo’ sarebbe una discussione della ragazza con lo sportivo 49enne

Il settimanale Oggi ne è certo: Chanel Totti sarebbe ai ferri corti con papà Francesco. I due avrebbero litigato, così svela il giornale. Il momentaneo allontanamento sarebbe stato causato dalla partecipazione della 18enne alla prossima edizione di Pechino Express.

Chanel Totti ai ferri corti con papà Francesco? I due avrebbero litigato, ecco perché

Lo scorso 27 settembre Chanel non aveva fatto gli auguri all’ex capitano della Roma per i 49 anni compiuti. Questo testimonierebbe il ‘gelo’ tra i due. Totti “non vuole assecondare il sogno della figlia di intraprendere la carriera televisiva - si legge su rotocalco - già si era opposto, con successo, alla sua partecipazione a Ballando con le stelle. Ma dietro il sì di Chanel stavolta c’è sua madre Ilary Blasi”.

Il 49enne è contrario alla partecipazione della 18enne a Pechino Express: gareggerà con l'amico Filippo Laurino

Chanel a Pechino Express, come già annunciato, parteciperà in coppia con il suo amico del cuore Filippo Laurino. Il ragazzo è il figlio della manager storica di Ilary, Graziella Lopedota, a capo dell’agenzia Notoria, che rappresenta, oltre alla Blasi, pure Michelle Hunziker. Lo strappo, se davvero così fosse, si ricucirà?