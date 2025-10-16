Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera innamorati sul red carpet della Festa del Cinema: il look

La conduttrice è super chic, il manager e scrittore sceglie uno stile classico e impeccabile

I due sono sposati dal 2014 e sono genitori di Guido Alberto e Cora. Lui dall’ex ha avuto anche Costanza e Roberto

Il loro sentimento non subisce crisi. Innamorati, sorridenti e uniti più che mai, Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera sfilano sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025. Look sofisticati e impeccabili, la 45enne e il 56enne catturano gli obiettivi dei fotografi.

La conduttrice de La Volta Buona opta per uno outfit raffinato e chic. Indossa un completo nero dal taglio sartoriale nero, con corpetto monospalla sbieco e pantaloni ampi a vita alta. Il capo valorizza la sua figura, slanciandola ulteriormente. Tra le mani Caterina stringe una pchette sempre black, arricchita da dettagli in metallo. I capelli sono sciolti e ondulati, il make up minimal dona luminosità al suo volto.

Brera, manager e scrittore, adotta uno stile classico: sceglie un completo nero con sotto camicia bianca e cravatta a micro fantasia in seta. Ai piedi calza scarpe lucide. E’ in armonia con l’amata consorte: la coppia fa centro.

I due, sposati dal 2014, sono genitori di Guido Alberto, 13 anni, e Cora, 8. Lui dall’ex ha avuto anche Costanza e Roberto. Lei in passato, nel 2020, aveva raccontato com’era nata la storia con lui. Lo aveva fatto proprio sulle pagine di Oggi, il giornale che ha fatto partire tutto.

“Il giornale mi paparazza, mentre sto in barca in Sardegna con un ragazzo. Amiche in comune mi dicono che, sfogliando Oggi, un certo Guido che viveva tra Londra e la montagna si era interessato a me. Passano tre mesi, aperitivo e viene lui. Che mi ricollega a quella del giornale. Poi mi rintraccia grazie a Lamberto Sposini che allora conduceva La vita in diretta e andava in onda subito prima della mia Festa italiana. Guido mi aveva mandato una lettera con l’incipit del suo romanzo, finisce che da Lamberto ho il suo numero di telefono e la prima brutta notizia: 'Guarda che vive a Milano'. Eh no, io stavo a Roma!”, aveva confidato Caterina.

Sul social la presentatrice mostra i gioielli e la borsa

“Prima serata fuori, al ristorante di Filippo La Mantia in un hotel di via Veneto. Sempre Oggi ci paparazza. A fine cena, scopro che Guido era stato sposato e aveva due bambini. Figurarsi! Io che avevo sempre rifiutato fior di pretendenti con prole… ma ormai mi piaceva già”, aveva rivelato.

Per Guido Maria la Balivo è andata a vivere anche a San Vigilio di Marebbe, in montagna. “Mi sono adeguata a molte cose. Andare tutti i weekend in montagna dopo il lavoro è stato massacrante, finché non mi sono trasferita lì dopo la nascita di Guido Alberto. E poi dovevo fare i conti con i tempi di un uomo che aveva altri figli e quindi meno tempo per me, un’altra famiglia che doveva amalgamarsi con quella nuova. Mi sono adeguata ai suoi stati d’animo. Io sono una solare, socievole, lui molto selettivo e poco terrone nonostante abbia un papà napoletano”, aveva infine svelato.