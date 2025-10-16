Alice, figlia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani, ha intrapreso un entusiasmante lavoro: ecco quale

La 22enne non ha seguito le orme paterne, non fa parte del mondo dello showbiz

Non ha scelto un futuro nella musica, calcando i palcoscenici, come il famoso papà. Alice, figlia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani, ha intrapreso un entusiasmante lavoro che è molto distante da quello del tenore. La 22enne ha scelto di fare la giornalista, lo svela Oggi. Laureata in Sviluppo e cooperazione internazionale dal 26 novembre 2024, scrive su Il Resto del Carlino, quotidiano bolognese, di spettacoli e attualità.

La madre 55enne, ora sposata con Alberto Tinarelli, l’ha avuta dal tenore 11 mesi prima di sposarsi il 13 dicembre 2013: Alice è il 13 gennaio 2003. La ragazza, quando il grande artista è morto il 6 settembre 2007, a 72 anni, aveva solo 4 anni. “Somiglia a Luciano non solo fisicamente - aveva detto di lei Nicoletta - Come lui è determinata, fortissima, ha un grande senso della giustizia”.

Alice condivide molto sul suo profilo social: osservando le foto che pubblica emerge che è una grande tifosa del Bologna, amante quindi del calcio. Adora andare a fare escursioni in montagna e rilassarsi con gli amici. Fino ad aprile scorso era fidanzata con Luca Pincherle, che dovrebbe continuare a essere il suo compagno. Anche lui giornalista: si occupa di sport ed è nato nella stessa sua città. E’ l’utimogenita di Pavarotti, che dalla prima moglie Adua Veroni, sposata nel 19061, ha avuto Lorenza, Cristina e Giuliana.