Roberta Morise si fotografa davanti allo specchio col pancione di 36 settimane: il secondogenito sta per arrivare

Anche il primogenito Gianmaria, nato il 24 maggio 2024, è impaziente di conoscere il fratellino

Roberta Morise scrive: “Giorno di clausura numero?”. Incinta di 36 settimane, sta vivendo l’ultimo periodo di gravidanza a casa. Nella cabina armadio dell’abitazione dove vive con il marito, lo chef pluristellato, Enrico Bartolini, si fotografa davanti allo specchio con indosso t-shirt e shorts. Mostra a tutti il suo pancione esplosivo. Il suo secondogenito sta per arrivare.

La conduttrice 39enne è in splendida forma: a parte il ventre arrotondato, sembra aver conservato la sua silhouette ‘pre-cicogna’. E’ impaziente di partorire il secondo figlio che si chiamerà Enea. Anche Gianmaria, il primogenito nato il 24 maggio 2024, è felice per l’arrivo del fratellino.

La Morise è pronta ad accogliere il piccolo. Ha già quasi finito di preparare la borsa per il parto, quella che contiene tutto l’occorrente per quando darà alla luce il neonato e sarà in ospedale. E’ probabile abbia scelto la Mangiagalli di Milano, come la prima volta. La clinica del Politecnico gestisce più di 5900 parti all’anno ed è considerata uno dei posti migliori in Italia per volume attività e qualità nelle cure per dare alla luce il proprio bambino.