Paola Di Bendetto tra gli scatoloni per il trasloco: convivenza con...

Paola Di Benedetto si districa divertita tra scatoloni e pacchi nel suo appartamento. Sono giorni complicati a causa del trasloco. E’ pronta alla convivenza: andrà a vivere con il fidanzato Federico Rossi.

La bella 25enne impacchetta tutto con cura, si trasferisce. E’ un grande passo, ne è consapevole. E’ entusiasta ma anche un po’ spaventata: sta crescendo. Lo spiega in un lungo post in cui annuncia ai fan la convivenza con il cantante, ex del duo Benji & Fede.

“Questa foto non sarà bellissima e super instagrammabile d’accordo, ma volevo troppo postarla perché per me rappresenta qualcosa di importante: una piccola donna che cresce”, scrive commentando lo scatto che pubblica sul social in cui è immortalata sul letto in mezzo a oggetti e vestiti che deve portare via.

“In questi giorni sto inscatolando, impacchettando ogni minima cosa che trovo di questi 3 anni di vita vissuta in 48 mq tra queste quattro mura. Ogni cosa che trovo (e che magari non ricordavo neanche di possedere) è un ricordo, un momento, una particolare persona e una particolare emozione...dentro questi sacchetti sto mettendo dei pezzetti della piccola grande donna che sto diventando, e non vi nascondo però che in mezzo a tutta questa confusione c’è anche qualcosa da buttare”, spiega con un po’ di nostalgia.

Poi Paola rivela: “Tra pochi giorni il mio risveglio sarà diverso, non sarò più sola ma sarò accanto alla persona che amo. Mi chiedete se sono felice? Certo che lo sono. Come non mai. Però mi mancherà tutto questo. E forse mi mancherà proprio perché mi rendo conto di star crescendo. Allora ciao Casina e grazie. Io vado…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2020.