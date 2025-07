La conduttrice Paola Maugeri festeggia i 18 anni del figlio Timo in Svezia, dove si è trasferita: guarda

Un party emozionante con tanti amici e un regalo importante per il suo ragazzo

C’è anche il padre del neo maggiorenne, lo definisce “l’uomo che mi ha fatto il più grande regalo della mia vita”

Un party con un gruppo ristretto di amici e tantissima gioia nel cuore. La conduttrice Paola Maugeri festeggia i 18 anni del figlio Timo in Svezia, dove si è trasferita ormai da tempo. La 57enne pubblica alcune foto che raccontano la giornata speciale del suo ragazzo sul social. Lì con loro c’è anche il padre del neo maggiorenne, lo definisce “l’uomo che mi ha fatto il più grande regalo della mia vita”.

La conduttrice Paola Maugeri festeggia i 18 anni del figlio Timo in Svezia, dove si è trasferita: in regalo riceve una chitarra elettrica

“Una bellissima giornata. Una bellissima festa per i tuoi 18 anni, figlio mio meraviglioso. Tutti insieme per celebrare la tua nascita e tutta la bellezza e consapevolezza che porti nella nostre vite. Sei un ragazzo straordinario e vederti crescere è l'esperienza più bella della mia vita”, scrive la 57enne.

Paola si è trasferita nel paese scandinavo nel 2021. Lo ha fatto, come rivelato in un post a febbraio 2024, anche per l’adorato figlio. “Quando ho compreso che la passione di Timo andava coltivata, con suo padre abbiamo deciso che nostro figlio ed io ci saremmo trasferiti in Svezia - aveva svelato la Maugeri - Qui ci sono scuole superiori legate alle passioni dei ragazzi e un liceo di pop, rock e jazz, era perfetto per lui”.

“Il sistema scolastico dialoga costantemente con il mondo del lavoro e questo fa sì che si crei un terreno propizio in cui una passione possa trasformarsi in una professione - aveva aggiunto Paola - La scuola è gratuita, come del resto anche in Italia, ma la differenza sostanziale è che tutta l’educazione è gratuita (comprese le migliori università) e quando dico gratuita intendo che i libri, tutto il materiale scolastico, il computer Mac di Apple, due pasti al giorno e la tessera dei mezzi pubblici, sono inclusi! E i ragazzi vengono ‘pagati’ per andare a scuola, tutti i mesi ricevono inoltre uno stipendio di 1650 kr (160 euro) per le spese extra",

“Timo ha amici di tutte le etnie e nazionalità, il multiculturalismo e l’inclusività sono fiori all’occhiello e parlare la media di tre lingue è appannaggio di tutti. Inoltre ciò che apprezzo particolarmente è che a scuola il rapporto con gli insegnanti è paritario, oltre a darsi tutti del ‘tu, c’è un continuo dialogo propositivo che induce maggiormente i ragazzi a studiare di loro libera scelta, senza imposizioni e tensioni per le interrogazioni. E vengono insegnati concetti come l’onestà, la trasparenza e la meritocrazia. Perché siamo esseri umani prima di tutto”, aveva concluso.

La 57enne mete le candeline sulla torta fiera

Il figlio in Svezia è felice, addirittura riaggante quando scarta il suo regalo tanto sognato: una meravigliosa chitarra elettrica.