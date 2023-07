Paola Turci rivela quale inaspettata passione la lega alla moglie Francesca Pascale

Le due si sono sposate il 2 luglio 2022 e hanno festeggiato da poco il loro primo anniversario

Si sono conosciute tre anni prima a un concerto della cantante a Torino

Paola Turci, protagonista della cover story di Sette, si racconta nella lunga intervista all’inserto settimanale del Corriere della Sera. Parla del passato, della sua infanzia. Ripercorre le tappe del terribile incidente avuto nel 1993, che le ha distrutto parte del viso e per il quale si è sottoposta a 14 interventi di ricostruzione. La cantante 58enne confessa anche la sua felicità accanto alla moglie Francesca Pascale, sposata il 2 luglio 2022. Svela quale inaspettata passione la lega alla napoletana 37enne. “Il camper. Ci piace viaggiare in camper. Siamo andate ad Amsterdam e a Parigi”, confida.

Paola di sé dice: “Mai definita attraverso la sessualità. Ho avuto molti uomini, eppure nessuno mi ha mai detto con accezione negativa: sei etero. Mi dicevano che sembravo lesbica per via dei muscoli e della voce bassa. In quel momento stavo con uomini: fidanzata, sposata”. Il 2 luglio del 2010 è andata a nozze col giornalista Andrea Amato: i due hanno divorziato due anni dopo.

“La gente continua a dire lesbica come un’offesa”, sottolinea la Turci. Per lei è semplicemente “un aggettivo”. Della Pascale, ex di Silvio Berlusconi, sapeva poco: “Non m’incuriosiva, poi un giorno leggo una sua intervista su Il Fatto Quotidiano, di Francesca Fagnani, e rimango colpita. Quello che dice sui diritti, sulle ingiustizie. Al che la cerco su Instagram dove lei era arrivata da poco per cercare me. Mi seguiva come cantante. Io metto un like a una sua immagine in sostegno di Radio Radicale. Dal like iniziamo a scriverci”. Il primo incontro poco dopo, tre anni fa: “A un mio concerto. Ero emozionata a sapere che nel pubblico ci fosse lei”.

E’ arrivata l’unione civile. Le due sono innamorate e amano viaggiare in camper, Paola ripercorre il giorno in cui l’hanno acquistato: “Francesca individua il modello su internet, lei in questo è brava, ricerca. Quindi andiamo dal rivenditore. Ricordo la strada per tornare a casa: lei davanti col camper, io dietro in macchina”. Poi lo descrive: “Non grandissimo: un living con due panche e un tavolo. Chiuso il tavolo, dal soffitto viene giù il letto”.

Quando lei e la moglie partono, “guida Francesca”. “Ogni tanto ci fermiamo in autogrill, ma non scendiamo. Rimaniamo dentro, andiamo in bagno, ripartiamo”, racconta. Paola Turci, quando le si domanda cosa sia la famiglia, non ha dubbi: “Dove c’è amore”. Per lei è lì, nella casa dove vive con la Pascale e i loro 11 cani.