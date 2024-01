''Ho deciso di sposarmi quest'anno perché voglio avere mamma al mio fianco'': Paolo Ciavarro parla delle nozze e della malattia del genitore

Eleonora Giorgi a 70 anni sta combattendo contro un tumore al pancreas

Il 32enne: “Non nascondo che anche la situazione di mamma mi abbia spinto a farlo”

Paolo Ciavarro posa in cover su Chi insieme alla sua futura moglie Clizia Incorvaia e al loro figlio Gabriele, nato il 19 febbraio 2022. La 43enne è anche madre di Nina, 8 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina. Il 32enne al settimanale parla delle nozze, fissate per il prossimo 11 ottobre, e della malattia del genitore. Eleonora Giorgi a 70 anni sta combattendo contro un tumore al pancreas. “Ho deciso di sposarmi quest’anno perché voglio avere mamma al mio fianco”, dice il volto di Forum.

Lui e Clizia stanno insieme da quattro anni, ora i fiori d’arancio. Paolo commenta: “Il matrimonio è l’unica cosa per cui abbiamo aspettato. In effetti, per tutto il resto abbiamo corso ed è stata una bella corsa. Questo era il naturale coronamento, però non nascondo che anche la situazione di mamma mi abbia spinto a farlo. Lo sa? Ne avevo già parlato con lei di questa mia intenzione e volontà. Sì, ne ho parlato prima di tutto con mamma, poi le ho detto anche dell’anello, abbiamo parlato a lungo... Alla fine ho deciso di farlo quest’anno perché voglio averla, voglio avere mamma al mio fianco e lei... Sì, l’abbiamo deciso insieme”.

“Mamma si sta curando: ci sono giorni molto difficili e giorni in cui è forte e vitale”, aggiunge Ciavarro. “Eleonora è la vitalità fatta persona”, sottolinea la Incorvaia. “E’ vero, nonostante tutto non ha mai perso quell’atteggiamento positivo che da sempre la contraddistingue”, chiarisce ancora Paolo.

Clizia è positiva: “E poi se amore chiama amore, ottimismo chiama ottimismo, dobbiamo assolutamente concentrarci sui pensieri positivi, richiamare tutti i sentimenti di bellezza”. “Per mamma noi, in quanto famiglia, siamo proprio linfa vitale, Gabriele è la sua gioia…”, rivela il figlio dell’attrice.

L’influencer confida: “Si è legata tanto anche a mia figlia Nina e poi lei, Eleonora, dal primo giorno è stata dalla mia parte: dice che sono la figlia femmina che lei non ha avuto ed effettivamente siamo simili, anche un po’ fisicamente. E come cuore, come carattere e come attitudine siamo quasi uguali”.

Innegabilmente Ciavarro è provato dalla malattia della madre: “Questo sarà sicuramente un anno come tutti quelli che abbiamo passato insieme, bello e impegnativo”. “Preferisco dire che sarà intenso e insieme lo affronteremo con tutto il nostro amore e con tutta la nostra grinta. Ed Eleonora ci dà una grande carica”, lo corregge la compagna. La gioia che provano li fa combattere per quel che amano e sperare nel futuro.