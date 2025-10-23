Paolo Ciavarro festeggia il primo compleanno dopo la morte della madre: ecco cos’ha organizzato per i 34 anni

Eleonora Giorgi il giorno prima, il 21 ottobre, avrebbe compiuto 72 anni

Il volto di Forum celebra il suo giorno speciale in modo intimo, senza clamori

E’ il suo primo compleanno dopo la morte della madre, deceduta il 3 marzo 2025 a soli 71 anni, sconfitta dal tumore al pancreas. Paolo Ciavarro per i suoi 34 anni decide di celebrare in modo intimo. Festeggia con la moglie Clizia Incorvaia regalandosi una cena in un ristorante stellato a Roma. I due gustano le pietanze di All’Oro Restaurant curate dallo chef Riccardo Di Giacinto.

Paolo Ciavarro festeggia il primo compleanno dopo la morte della madre: per i 34 anni ha organizzato una cena con la moglie Clizia

Eleonora Giorgi il giorno prima, il 21 ottobre, avrebbe compiuto 72 anni. Paolo sul social le dedica un post straziante e scrive: “Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo. Auguri mamma ti amo”.

I due celebrano il 22 ottobre gustando le pietanze di un ristorante stellato a Roma: a fine cena lui spegne la candelina

Il 22 ottobre è la moglie 45enne Clizia, da cui ha avuto Gabriele, 3 anni, a donare a Ciavarro parole importanti. “Quando il rumore della vita diventava assordante, tu eri il mio silenzio buono. Bastava una mano nella mia, e tutto tornava possibile. Sei l’uomo che sceglierò ancora domani: gentile, paziente, forte. Grazie per l’amore che mi insegni. Non sei solo il mio compagno: sei il mio pezzo di cielo. Auguri amore mio. Ti amiamo oltre le parole”.

La Incorvaia bacia il marito che ama enormemente

La sera Paolo va nel locale con Clizia: sono inseparabili. A fine cena arriva il dolce con una candelina su: lui spegne ed esprime il suo desiderio. Niente party scatenati. Una scelta semplice e misurata la sua, che arriva dopo un anno difficile in cui la perdita di Eleonora è ancora troppo viva e dolorosa.