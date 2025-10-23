Paolo Ciavarro festeggia il primo compleanno dopo la morte della madre: ecco cos’ha organizzato per i 34 anni

Carla Giuni
23 Ottobre 2025
  • Eleonora Giorgi il giorno prima, il 21 ottobre, avrebbe compiuto 72 anni
  • Il volto di Forum celebra il suo giorno speciale in modo intimo, senza clamori

E’ il suo primo compleanno dopo la morte della madre, deceduta il 3 marzo 2025 a soli 71 anni, sconfitta dal tumore al pancreas. Paolo Ciavarro per i suoi 34 anni decide di celebrare in modo intimo. Festeggia con la moglie Clizia Incorvaia regalandosi una cena in un ristorante stellato a Roma. I due gustano le pietanze di All’Oro Restaurant curate dallo chef Riccardo Di Giacinto.

Paolo Ciavarro festeggia il primo compleanno dopo la morte della madre: per i 34 anni ha organizzato una cena con la moglie Clizia

Eleonora Giorgi il giorno prima, il 21 ottobre, avrebbe compiuto 72 anni. Paolo sul social le dedica un post straziante e scrive: Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo. Auguri mamma ti amo”.

I due celebrano il 22 ottobre gustando le pietanze di un ristorante stellato a Roma: a fine cena lui spegne la candelina

Il 22 ottobre è la moglie 45enne Clizia, da cui ha avuto Gabriele, 3 anni, a donare a Ciavarro parole importanti. “Quando il rumore della vita diventava assordante, tu eri il mio silenzio buono. Bastava una mano nella mia, e tutto tornava possibile. Sei l’uomo che sceglierò ancora domani: gentile, paziente, forte. Grazie per l’amore che mi insegni. Non sei solo il mio compagno: sei il mio pezzo di cielo. Auguri amore mio. Ti amiamo oltre le parole”.

La Incorvaia bacia il marito che ama enormemente

La sera Paolo va nel locale con Clizia: sono inseparabili. A fine cena arriva il dolce con una candelina su: lui spegne ed esprime il suo desiderio. Niente party scatenati. Una scelta semplice e misurata la sua, che arriva dopo un anno difficile in cui la perdita di Eleonora è ancora troppo viva e dolorosa.

