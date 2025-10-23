Lorella Cuccarini in lacrime in tv: a 'This is Me' la showgirl 60enne crolla, ecco perché

Festeggia i 40 anni di carriera su Canale 5 e non riesce a trattenere l’emozione

Parla anche del rapporto con la madre: “Non le ho mai sentito dire ‘ti voglio bene’, ma…”

Lorella Cuccarini festeggia i 40 anni di carriera a This in Me. La showgirl, professoressa di Amici, in tv crolla in lacrime, non riesce a trattenere l’emozione. Accade quando Maria De Filippi legge una lettera scritta da lei, dedicata a Pippo Baudo, che l’ha scoperta. Il famosissimo conduttore è morto lo scorso 16 agosto a 89 anni.

Lorella Cuccarini in lacrime in tv: a 'This is Me' la showgirl 60enne crolla

"Caro Pippo il tuo addio è stato come l'ultima sigla di uno spettacolo indimenticabile, arrivato di sabato, nel giorno del varietà che hai inventato. Ho scelto il silenzio per la tua scomparsa, c'è un tempo per omaggiare e uno per la preghiera, ho pregato perché il tuo ultimo viaggio fosse lieve. Da quella sera un silenzio enorme ha preso il posto della tua voce e io mi sono trovata a vivere il film della mia vita”, legge Maria. Lorella, sentendo le sue parole, quelle scritte da lei, ha immediatamente gli occhi lucidi.

La Cuccarini nello scritto ricorda la loro collaborazione artistica, nel 1993: “Nonostante fossi terrorizzata, con te tutto sembrava possibile. Quella fu la mia consacrazione agli occhi del pubblico, grazie a te Pippo avevo imparato a credere in me".

Maria De Filippi in un filmato legge la lettera che lei ha dedicato a Pippo Baudo e non trattiene la sua commozione

"Mi mancheranno i tuoi consigli, le tue telefonate, quando morì mamma tu c'eri, quando mi operai alla tiroide tu c'eri. Avresti voluto vedere il mio ultimo spettacolo ma la salute non te lo ha permesso. Eravamo belli insieme, si vedeva la stima che ci univa. Non tutti hanno la fortuna di trovare un padre artistico come te, te ne sarò grata per sempre. Ho avuto il privilegio di conoscerti, con amore e gratitudine”, gli dice ancora Lorella.

Appena finisce il filmato in cui la De Filippi ha recitato le sue affermazioni sul Pippo nazionale, la Cuccarini dice: “Maria per me è una persona importante. Lei ha seguito il corso di Pippo, tanti giovani le devono dire grazie e non solo giovani”. Poi con la voce rotta, tra le lacrime, aggiunge: “Gli anni di vita non li possiamo decidere, siamo appesi e sappiamo che prima o poi finiscono. Chi scrive una pagina di televisione così importante non muore mai. Lui non morirà mai, lo vedremo ancora tra 100 anni".

E' devastata dalla perdita del conduttore che l'ha scoperta: lui le era molto vicino

Lorella parla pure della madre, scomparsa 23 anni fa: “Non sono riuscita a dire tutto a mia mamma, è andata via troppo in fretta. Aveva 65 anni e avrei desiderato ringraziarla per tutti i sacrifici che ha fatto per me. Dalla sua morte sono passati 23 anni, il dolore lascia spazio a tutti i ricordi più belli. Devo dire grazie a mamma per tantissime cose. Quando rimase incinta di me, la situazione familiare non era facile, c'erano litigi, non una famiglia abbiente. Qualcuno le ha disse di interrompere la gravidanza e lei invece ha deciso di andare avanti. Per questo la ringrazio, una donna di altri tempi”. E conclude: “Non le ho mai sentito dire ‘Ti voglio bene’, ma lei aveva un suo modo di dimostrarlo”.